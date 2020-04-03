科技部：从四个方面发力确保应急科技攻关项目实施

人民网北京4月3日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部资源配置与管理司司长张晓原就疫情防控期间，应急科技攻关项目的组织和管理工作进行了回应。

张晓原表示，疫情爆发后，科技部组织全国优势科研力量投入到防疫一线，目前已经部署68个应急项目，安排科研经费3.2亿元。针对这些项目，科技部主要采取了四个方面组织方式。

他介绍说，一是特事特办，快速响应。科技部迅速成立了13个部门，共同组织科研攻关组，迅速进行项目部署，做到了当天立项、当天科研启动经费拨付到位。

第二，多路并行、多组推进。新冠病毒是人类未知的新发病毒，为了在最短时间内找到突破口，科技部组织多支科研团队，同步进行攻关。在疫苗研制方面，科技部部署了5种技术路线，每一种技术路线都有1-3个团队同步攻关。

第三，全程跟踪，全程服务。科技部设立了10个工作专班，为每个项目配备了项目专员，及时跟踪了解、协调解决在科研项目攻关过程中遇到的实际困难和问题。还派出“前方小组”常驻武汉，组织协调武汉一线医疗、科研机构共同参与相关的攻关工作。

第四，加强协同，强化联动。科技、卫生、药监等管理部门无缝衔接，在推进血浆采集、试剂审批、病毒毒株共享利用等方面联动工作，确保有关的应急攻关项目顺利实施。

张晓原表示，经过各方共同努力，科技部完成了病原鉴定和全基因组测序，不断将阶段性成果推荐给临床救治一线，目前已有试剂和药物方面11个阶段性科研成果纳入《诊疗方案》中。（实习生武雯婧）