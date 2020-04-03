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科技部：启动科技助力经济专项 支持企业复工复产

2020年04月03日16:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月3日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部资源配置与管理司司长张晓原表示，为了对企业复工复产提供科技支撑，国家重点研发计划启动实施“科技助力经济2020”重点专项，主要有四个方面特点。

张晓原介绍说，一是立足于提振当前经济，重点支持技术创新项目。特别是短期内能够见到成效，对复工复产有直接带动作用的科技成果转化落地项目。项目体量适中，实施周期不超过两年。

二是重点支持科技型中小微企业，对受疫情影响较重地区给予倾斜支持。鼓励行业骨干企业、大院大所、高等院校建立“伙伴团队”，通过产业共性技术研发成果的应用示范，带动中小微科技型企业集群发展。

三是创新组织方式，高效规范。企业通过网络平台在线提出项目申请，科技部会同地方科技主管部门和行业部门在三个月之内完成立项工作，相关项目经费采取定额资助方式尽快拨付到位，以最快速度支持科技型中小微企业，克服疫情带来的短期困难。

四是加强示范带动和协同联动。通过重点专项实施，鼓励引导有关部门和地方积极采取措施，加大对复工复产支撑服务，同心协力加快打通经济循环，对企业复产复工形成有力支持。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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