国家卫健委：湖北确诊病例降至1000例以下

人民网北京4月3日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报了疫情相关情况。

米锋通报情况显示，4月2日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例31例，其中29例为境外输入病例，2例为本土病例，分别为辽宁1例，广东1例；新增死亡病例4例，全部为湖北病例；新增疑似病例12例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例163例，解除医学观察的密切接触者1990人，重症病例减少50例。

关于湖北及武汉的疫情情况，米锋通报情况显示，湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。新增治愈出院病例141例，全部为武汉病例；新增死亡病例4例，全部为武汉病例；现有确诊病例987例，其中武汉983例。累计治愈出院病例63612例，其中武汉46461例；累计死亡病例3203例，其中武汉2563例；累计确诊病例67802例，其中武汉50007例。

米锋表示，4月2日，湖北现有确诊病例降至1000例以下。两例本土新增确诊病例均为境外输入关联病例。