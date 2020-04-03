上网课、网络办公导致眼睛干涩？四个妙招缓解视疲劳

疫情尚未结束，网课、直播、网络办公，老师、学生、家长、办公族的眼睛都超负荷了怎么办？近日，汕头国际眼科中心接诊了不少类似的病例。记者为此采访了李丹医生，了解缓解眼睛酸胀、疲劳、总想闭眼，甚至想睡觉问题的四大妙招。

疫情期间，汕头国际眼科中心的干眼门诊采取全预约式就诊，连日来，多位高中生、大学生前来就诊，陪同的家长替孩子着急，“医生，怎么办啊？孩子忙着准备高考，但眼睛稍微一用就干涩疲劳、酸胀不舒服，一堆网课资料不学怎么行呢？”

李丹医生表示，眼睛在短时间内持续工作负荷量大，休息不好，用眼过度可造成视疲劳和干眼症。养成爱眼护眼的意识，学会合理健康用眼，就可以避免它的发生。

首先，要牢记眼睛是需要休息的，眨眼则是生理需要，每一次眨眼都会在我们的眼球表面刷一层泪水膜。通过眼睛瞬目运动(眨眼)将泪液涂布于眼睛表面，就能起到润滑、湿润、保护、抗菌和营养眼球表面的作用。因此在用眼学习工作的时候，切记不可盯着屏幕一直看而忘记眨眼。

其次，在使用电子产品时，除了需要保持合适的距离，也要把电脑屏幕调整到合适的高度，当人的眼睛与电脑屏幕同高时，眼球的暴露程度大约为90%。眼球暴露面积越多，这就导致了眼球表面的泪液蒸发得更多，眼睛也就更容易干涩和疲劳。将屏幕角度从仰角调整成相对俯角的状态，屏幕中心点在眼睛下方15cm左右，屏幕亮度以不刺眼、不费力能看清为宜。可以降低眼睛睁开的角度，减少眼球暴露，缓解眼睛疲劳的发生。

另外，年轻人应注意生活规律，避免熬夜用眼，同时补充水分、合理膳食、适当运动。对眼睛有益的食物，像核桃、杏仁、扇贝、西兰花、菠菜、芦笋，还有牛奶、巧克力，鸡蛋、牛肉、花生酱等，应注意适量补充。疫情期间宅在家里，做些家务活儿，也可以达到让眼睛休息的目的。

李丹医生表示，也可以试试眼部热敷或冷敷，注意热敷不要超过42℃，冷敷4℃即可。但是注意不要用手揉眼或自行洗眼，容易因不洁而继发感染；更不可自行购买保健类不明成分滴眼液，“人的眼睛很脆弱，用药的选择、剂量、浓度都必须在医生明确诊断并指导下使用。”

对于已经出现眼睛干涩、灼热感、酸胀感、疲劳感、异物感、刺痛感、怕光怕风的市民，应及早就医，避免问题加重导致延误难治。（记者 宋芾 通讯员 李培煌）