入境人员无特殊情况实行集中医学观察

人民网北京4月2日电 （记者邱超奕）截至4月1日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1863例，其中重症病例429例；现有疑似病例153例。累计确诊病例81589例，累计治愈出院病例76408例，累计死亡病例3318例。新增无症状感染者55例，其中境外输入17例；当日转为确诊病例9例，全部为境外输入；尚在医学观察无症状感染者1075例，其中境外输入226例。

2日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控与医疗国际合作相关情况。

流行病学调查工作是防控的重要一环。国家卫健委疾控局监察专员王斌介绍，目前重点一是调查入境人员确诊病例、疑似病例、有发热症状的人群以及密切接触者；二是调查医疗机构和社区、家庭发现的确诊病例、疑似病例、无症状感染者和聚集性疫情；三是摸排企业在复工复产过程中，学校、托幼机构在复学、复园过程中发现的一些异常情况；四是调查养老机构、福利机构等发生的异常情况。

日前，我国出现几例境外输入病例的继发病例，王斌表示，各地有一套比较严格的集中医学观察管理制度，除了外交人员或从事重要经贸、科研、技术合作的人员外，对所有入境人员都要实行集中医学观察。

国家卫健委国际司监察专员李明柱表示，中方近期向世卫组织捐赠了2000万美元，还派遣专家参加世卫组织的相关标准制定工作。我国向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、委内瑞拉等国派出医疗专家组。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 02 版）