“非毕业年级教学不占周末暑假”可以推广

北京市教委新闻发言人李奕4月1日做客北京城市广播《教育面对面》时透露，北京正在抓紧研究中高考时间，时间确定后将同步公布。对于大家关心的教学安排是否会占用周末和暑假时间问题，李奕表示，非毕业年级教学安排不占用周末暑假时间，要努力提高单位时间内教育教学的效率，包括学生的学习效果。（4月2日《北京青年报》）

一场突如其来的疫情，打乱了所有行业的既定节奏，包括教育行业。除了湖北、北京等，中小学“何时开学”在许多省份得到初步解决——有的毕业年级已经开学，有的非毕业年级即将开学，有的在抓紧研究开学时间，全国高考时间也延长一月。接下来，中小学教学会否占用周末暑假，又成为家长们迫切想知道的问题，北京市教委明确非毕业年级教学安排不占用周末暑假时间，这一表态及时回应了市民的关切。

非毕业年级教学不占用周末暑假，从理论和实践上讲都是应当且可行的。确定防疫“后半场”的开学顺序——高三初三优先，中学其他年级其次，小学幼儿园再次，最后是高校，除了出于疫情防控的考量，还有学习任务的轻重缓急。同样，被疫情耽误后，教学安排要不要占用周末和暑假，也应从学习任务的轻重缓急来考量。相对而言，非毕业年级暂无升学考试压力，且复学前广泛开展了网络教学，不占用周末暑假，对教学进度影响应该不大。

实践证明，被耽误的教学时间大多可以通过合理利用和分配教学时间、增强教学实效“抢”回来。实事求是说，各地中小学教学安排中的时间因素具有较大的“弹性”，一些学校的教学时间未能充分有效利用，或多或少存在隐性浪费，比如教学准备工作不到位、教学环节安排不科学简练、机械刻板地按教材编排顺序上课，等等，导致教学任务完不成和教学效率低下。复学后若能增强教学效率意识、改进教学方法，是能弥补被耽误的时间的。

非毕业年级教学不占用周末暑假，也是保护教师劳动权益。依据劳动法和国务院《关于职工工作时间的规定》，教师在星期六和星期日为周休息日，任何单位和个人不得擅自延长职工工作时间；教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》也明确：“不占用学生法定休息时间加班加点或集体补课。”尽管本学期占用周末暑假教学是特殊情况，但这些禁令在非毕业年级不宜轻易打破，否则“特殊情况”可能会成为周末暑假的常态。

尽量不占用周末暑假教学，还是保护学生身心健康。在“停课不停学”这段时间，学生需要面对电脑、电视、手机，泡在屏幕前面，打卡、做作业、上传作业等事情一点不少，还要面对家长的唠叨与管束，在一定程度上比到学校上学还累。非毕业年级再占用周末暑假教学，学习效果会好吗？有网友说得好：教育教学不是工厂生产产品，加班加点就能追回失去的产量，学生的身心健康才是第一位的。