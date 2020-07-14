北京：加强暑假期间学生心理健康指导 调整优化暑假作业形式

人民网北京7月14日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第151场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，7月11开始，中小学生正式开启暑假模式，今年的假期和往年不同，在前面的发布会中我们也提到，从教育部门来说，我们坚持不是一放了之，而是做了精心的设计和安排。

李奕表示，坚持安全第一，把学生生命安全和身心健康放在首位,把防疫指导作为学生暑假安全教育的重中之重。同时，强化身心健康，引导学生每天至少完成一小时体育锻炼，合理安排锻炼强度和运动负荷，切实增强体质。高度关注学生心理健康，加强心理疏导和关爱。三是促进全面成长，指导学生依据自身兴趣爱好与需求，科学安排暑假生活，注重培养劳动习惯，形成健康生活方式，满足学生全面发展需求。四是注重家校协同，加强家庭教育指导服务，帮助家长掌握家庭教育知识和科学有效家庭教育方法，促进形成良好亲子关系和良好家风。

暑假期间有哪些重点工作？李奕表示，一是建立中小学生心理健康教育服务体系。暑假期间市、区两级心理服务热线和网络在线咨询持续提供心理健康咨询及指导服务，各学校建立相应工作机制。完善心理健康问题预警机制，对咨询情况进行研判，对隐患个案建立台账，及时给予关注。

二是普遍开展谈心谈话、书信交流活动。学校组织班主任和任课教师通过电话、微信、写信等多种形式，与每名学生开展至少一次一对一的深度谈心谈话沟通。深入了解学生思想动态，增进沟通、理解与信任，帮助学生解决学习、生活、思想、心理等方面的问题。

三是开展一对一的线上家访活动。学校组织干部教师对每名学生进行一次一对一的线上家访，与家长共同商讨促进学生健康成长的教育策略，对需要特别关注的学生，与家长共同制定具体有效的个性化共育方案。

四是举办丰富多彩的“网上夏令营”活动。市级组织实施“同心抗疫情 健康过暑假”网上夏令营活动，学生自愿、积极参与。各区进一步充实活动内容，结合实际举办网上音乐会、运动会、辩论赛等各种形式的线上活动，注重为学生搭建同伴交流平台，增强学生集体归属感。

五是提供系列家庭教育指导服务。依托“北京市网上家长学校”，为全市中小学生家长提供优质家庭教育指导资源。各区和学校通过网上家长会、给家长一封信等多种形式，指导家长掌握科学的教育理念和方法，建立良好亲子关系。

六是科学合理布置学生暑假作业。调整优化暑假作业形式，既关注线上教育成果的梳理，又关注向课外的迁移、拓展和提高，帮助学生在复习巩固的基础上，为下学期学习做好必要的准备，不增加学生过重负担。

七是提供丰富的暑假教育资源。整合社会力量，为广大中小学生提供丰富的教育资源，供中小学生自主选择参加。市级重点提供一批适合中小学生观看的优秀影视资源，一批适合儿童青少年阅读的电子图书资源，一批优质的博物馆线上参观学习资源，一批学生喜爱的社会大课堂线上实践活动资源。各区发挥资源优势，提供区级教育资源。