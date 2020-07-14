北京市教委：暑假活动不强迫学生参加 各校不得给学生过重负担

人民网北京7月14日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第151场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，暑假期间丰富的线上活动和资源，和春季学期、线上教学并非简单的延续关系，“各种活动学生自主选择，不能强迫要求参加。”他说。

李奕表示，今年，市教委还给出了“标杆”：总体作业量不得超过市级暑假实践活动的标准。各校不得在暑假组织线上和线下的课程培训，不得组织研学旅行和集体实践。少年宫、科技馆也暂停线下活动。

北京市教委建议各校应科学合理布置学生暑假作业。调整优化暑假作业形式，既关注线上教育成果的梳理，又关注向课外的迁移、拓展和提高，帮助学生在复习巩固的基础上，为下学期学习做好必要的准备，不增加学生过重负担。

此外，暑期将提供系列家庭教育指导服务。北京市将依托“北京市网上家长学校”，为全市中小学生家长提供优质家庭教育指导资源。各区和学校通过网上家长会、给家长一封信等多种形式，指导家长掌握科学的教育理念和方法，建立良好亲子关系。

李奕还表示，对于家长而言，暑期每日应该严格报送孩子健康状况，减少聚会，坚持良好卫生习惯。