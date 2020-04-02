中国疾控中心：无症状感染者、出院病例等四类人群需要进行医学观察

人民网北京4月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，根据现行的新冠肺炎防控方案，有四类人群需要进行医学观察。

冯录召介绍，第一类人群是无症状感染者，要集中观察14天，原则上要连续两次采样，标本检测阴性之后才能解除医学观察。第二类是确诊病例、疑似病例和无症状感染者的密切接触者，这些密切接触者要实行集中隔离医学观察，没有条件的地方也可以进行居家医学观察，观察期限是跟确诊病例或者无症状感染者最后一次接触后的14天。如果是疑似病例的密切接触者，疑似病例得到排除后，他的密切接触者的医学观察隔离也就解除了。第三类是除了外交人员以及从事重要的经贸、科研、技术合作的人员之外的所有入境人员，要按要求转运到指定的医学观察场所进行入境后14天的医学观察。第四类是出院病例。出院病例出院后，要继续进行14天的隔离管理和健康状况监测。

冯录召指出，医学观察的主要目的是为了管理可能的传染源，避免病毒的传播和疫情扩散。所以，接受医学观察也是应尽义务和履行法律责任。当前仍然是疫情防控的特殊时期，保持理性、平和的心态非常重要。医学观察期间，可以保持社会联络，通过微信、电话，跟熟悉的朋友进行沟通交流，借助与亲朋好友的互动，来缓解压力，转移注意力。另外，保持一个良好的生活习惯、生活节奏，也有助于增强抵抗力。