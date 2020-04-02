无症状感染者是怎么产生的？传播力如何？疾控专家回应

人民网北京4月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友就无症状感染者的传播力等问题进行了解答。

吴尊友介绍，宁波疾控中心对确诊病人的密切接触者和无症状感染者的密切接触者进行观察，看看这两组人当中的发病情况。这个研究有两个非常重要的公共卫生意义的提示。第一，他们发现，平均每个确诊病人能够传播将近3个病人，平均每个无症状感染者能够传播不到1个病人。也就是说，无症状感染者的传播效率约相当于确诊病例的1/3，这是从个体水平来看。第二，从群体水平来看，由无症状感染者传播的病例占总发病人数的构成比只有4.4%，不到5%，也就是说，从群体水平来看，无症状感染者对疫情的扩散贡献比较小。在南方某省开展的一个规模更大的研究显示，1500多名无症状感染者的密切接触者，有7人发病，但是进一步调查分析，发现这7个人不仅与无症状感染者接触了，同时还和确诊病人接触了。也就是说，不能认定它是无症状感染者造成的。这种共同暴露的情况，如果调查不仔细，有可能扩大对无症状感染者传播能力的判断。“对于无症状感染者的传染期、传播能力、传播贡献，我们现在掌握的数据还非常有限，需要做更多的研究和观察，以便对这样的现象有更多的了解和认识。”

无症状感染者是怎么产生的？吴尊友指出，所有的无症状感染者一定是与确诊病人有过接触史的，或者他去过正在发生疫情的流行区，对于已经发生过流行但确诊病例已清零两周以上的地区，不会无缘无故突然出现无症状感染者。现在的措施，能够及时发现，及时控制无症状感染者，由无症状感染者造成流行的可能性很小，不会造成社会层面的扩散。