国家卫健委：截至4月1日 有26个省份报告境外输入确诊病例

人民网北京4月2日电 （许晓华）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，3月12日以来，全国当日新增本土确诊病例均低于5例。截至4月1日，有26个省份报告境外输入确诊病例，来自47个国家。要加强社区防控，做好摸排管理和流行病学调查，把防控措施落实到户到人。

4月1日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例35例，新增疑似病例20例，均为境外输入病例；新增死亡病例6例，全部为湖北病例；当日新增治愈出院病例170例，解除医学观察的密切接触者1898人，重症病例减少37例。

境外输入现有确诊病例701例，其中重症病例18例；现有疑似病例152例。累计确诊病例841例，累计治愈出院病例140例，无死亡病例。

截至4月1日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1863例，其中重症病例429例；现有疑似病例153例。累计确诊病例81589例，累计治愈出院病例76408例，累计死亡病例3318例，累计追踪到密切接触者709570人，尚在医学观察的密切接触者20072人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例；新增治愈出院病例145例，全部为武汉病例；新增死亡病例6例，全部为武汉病例；现有确诊病例1132例，其中武汉1128例；这里面重症病例400例，其中武汉397例。累计治愈出院病例63471例，其中武汉46320例；累计死亡病例3199例，其中武汉2559例；累计确诊病例67802例，其中武汉50007例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者55例,其中境外输入17例；当日转为确诊病例9例，全部为境外输入；当日解除医学观察338例，其中来自境外输入12例。尚在医学观察无症状感染者1075例，其中境外输入226例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1135例，其中香港特别行政区765例，澳门特别行政区41例，台湾地区329例。

4月1日，有9个省份和新疆生产建设兵团无本土现有确诊病例、疑似病例和密切接触者。3月12日以来，全国当日新增本土确诊病例均低于5例。截至4月1日，有26个省份报告境外输入确诊病例，来自47个国家。要加强社区防控，做好摸排管理和流行病学调查，把防控措施落实到户到人。