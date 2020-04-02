国家卫健委：4月1日0—24时新增确诊病例35例 新增无症状感染者55例

人民网北京4月2日电（董童）据国家卫生健康委2日在官网发布的《截至4月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例35例，均为境外输入病例；新增死亡病例6例（湖北6例）；新增疑似病例20例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例170例，解除医学观察的密切接触者1898人，重症病例减少37例。

情况还提出，境外输入现有确诊病例701例（含重症病例18例），现有疑似病例152例。累计确诊病例841例，累计治愈出院病例140例，累计死亡病例0例。

情况显示，截至4月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1863例（含重症病例429例），现有疑似病例153例。累计确诊病例81589例，累计治愈出院病例76408例，累计死亡病例3318例，累计追踪到密切接触者709570人，尚在医学观察的密切接触者20072人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例145例（武汉145例），新增死亡病例6例（武汉6例），现有确诊病例1132例（武汉1128例），其中重症病例400例（武汉397例）。累计治愈出院病例63471例（武汉46320例），累计死亡病例3199例（武汉2559例），累计确诊病例67802例（武汉50007例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

此外，情况明确，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者55例，其中境外输入无症状感染者17例；当日转为确诊病例9例（境外输入转为确诊9例）；当日解除医学观察338例（境外输入解除医学观察12例）。尚在医学观察无症状感染者1075例（境外输入226例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1135例：香港特别行政区765例（出院147例，死亡4例），澳门特别行政区41例（出院10例），台湾地区329例（出院45例，死亡5例）。