什么形状的辅食宝宝最爱吃？不妨试试手指食物

宝宝半岁后，母乳和奶粉喂养已不能满足日益生长发育的需要，需要妈妈们额外增喂辅食来提供营养补充。细心的妈妈会问，制作辅食中除了要增加宝宝成长所需的营养外，什么形状的辅食最能吸引宝宝呢？接下来我们聊一聊宝妈们如何“精耕细作”，才能让小家伙健康成长这个话题。

妈妈们制作辅食可谓是绞尽脑汁，既要符合宝宝的味蕾，又要营养均衡，不妨给宝宝做些“手指食物”。手指食物不仅指像手指那样细条条的食物，还包括宝宝能抓拿到手里的食物， 如饼干、水果条、小块馒头、小块米饼等。这些食物刚入口是硬的，随后经过唾液的湿润很快会变软，不容易引起呛咳或误吸。

手指食物不仅从辅食添加的角度看对宝宝有益，在促进宝宝精细动作、手眼协调和生活自理能力提升等方面也具有重要作用。

首先，宝宝要先看见面前的小条块状食物，用小手去抓取，再送入自己的口中，这就是手眼口协调配合的过程，非常促进宝宝大脑的发育。

其次，宝宝经过努力送入口中的辅食，还要努力用自己的牙龈、乳牙、舌头互相配合搅拌、咀嚼、研磨，然后再吞咽，有利于口腔功能的提升。有时宝宝嚼得不充分，还可能干呕一下，不过妈妈们放心，宝宝很快就能掌握窍门把食物咽下去。

宝宝从自己抓取到吃到食物，用自己的力量体会了跟乳汁不一样的味道，这种成就感是无法比拟的。经过多次的锻炼，逐渐培养自己摄食的能力。妈妈们不要因为担心宝宝吃得一片狼藉而去喂食，因为这正是宝宝生活自理能力提升的过程。吃的时候，家长一定要在一边盯着，不能逗宝宝，避免宝宝因为开心大笑而引起误吸。

宝妈们应该制作哪类辅食呢？在这样一个物质丰富、种类繁多的时代，妈妈们可以根据自己的实际情况进行选择，比如瓶装的各类泥、自己用勺子刮出来的泥、辅食料理机制作的泥都可以。

要强调的是，很多妈妈特别善于给宝宝制作杂烩糊（粥），即米粉糊或米粥做主料，里面添加各种蔬菜、蛋类和肉类，这样的杂烩在营养上完全没有问题，但是不利于培养宝宝对于单一食物的感官认知。建议妈妈们用小餐盘把这些食物分别摆放，让宝宝看到不同颜色、闻到不同气味、吃到不同口感的食物，这既满足了宝宝的营养需求，又能促进宝宝感知觉发育，一举两得。

同时提醒爸妈们，疫情期间辅食制作时要做好清洁和消毒工作，包括制作辅食时手部、工具，宝宝的餐具，还有宝宝的小手等。

资料来源：《特殊时期 特别家教指导——儿童健康防护 》，中国妇女出版社

本文由首都医科大学附属北京儿童医院院长、主任医师倪鑫，首都医科大学附属北京儿童医院党委书记、主任医师王天有进行科学性把关。