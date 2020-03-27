疫期期间，教你如何带好6个月以下的宝宝

“哇哇哇……”“呜呜呜……”“怎么了？怎么了？” 宝宝床边一下多了好几个脑袋。 没月嫂、没育儿嫂、不能去医院...... 吃不好，睡不下，新手妈妈宅家，愁愁愁。 别急，现在就教你如何带好6个月以下的宝宝。

听哭声，识“婴”语，养成宝宝好习惯

对于新生儿和小于3月龄的小婴儿，在还没有建立自己的进食习惯前，妈妈们一边要根据宝宝的需要按需喂养，一边需要找寻宝宝喝奶、睡眠的小特点、小习惯、小征象，逐渐帮助宝宝建立合理的喂养秩序。

对于宝宝来说，还不明白妈妈喂奶很辛苦，只知道在妈妈怀抱里喝奶，听着妈妈的心跳很安心。因此，有的宝宝养成了只要脱离妈妈的怀抱就哭闹、不高兴的习 惯；有的宝宝会频繁夜醒和频繁地夜间吃奶，不仅把妈妈累得筋疲力尽，还让全家人一起焦虑。

其实，细心的妈妈们在跟宝宝接触一段时间以后，能够识别宝宝发出的各种信号，比如饥饿、想尿尿、拉便便、想睡觉分别会有不同的哭声，这些不同音调的哭声代表不同的含义。妈妈们要细致地观察，捕捉宝宝哭声的不同含义，才不会让宝宝养成一哭就抱起来喂奶、一哭就抱起来摇晃的习惯。

边吃边睡，边睡边喂，这种做法不可取

新生儿因尚不适应宫外生活，昼夜节律尚未很好建立，可有含乳头时间较长（喂哺>30分钟/次）即边吃边睡的情况出现。可是随着宝宝月龄增加、身高体重增大，妈妈会发现宝宝奶量增加，对自己的依恋增多，很多宝宝基本上是全天挂在妈妈胸前。因此妈妈要当断则断， 慢慢地帮助宝宝建立较为固定的进食和睡眠规律。要知道，喂奶的过程应是亲子互动的机会，最好能在宝宝相对清醒的状态下喂奶，喂奶的时间两侧乳房加起来应少于30分钟，喂奶结束拍完奶嗝后，要坚定而温柔地把宝宝放到床上，鼓励宝宝独立入睡。

一般来说，1~2月龄的婴儿日间<2小时哺乳一次，夜间哺乳间隔时间可延长，约3小时，或4~5小时。24小时内母乳喂哺次数为8~10次。随着月龄的增长，哺喂次数应逐渐减少，3月龄以后两顿间隔时间应继续延长，约2.5~3小时，24小时内母乳哺喂次数为6~8次。

有的宝宝脾气比较执拗，一旦养成了频繁吃夜奶的习惯，就很不好改。其实，4~6月龄的宝宝应尽量减少夜间频繁喂奶，逐渐离断夜奶，到6月龄左右，夜间哺喂最好不超过两次，以免因夜间哺喂次数过多影响白天进食。如果夜间宝宝醒了哭闹，可以让新爸爸多帮忙哄哄，让妈妈好好休息，才能分泌足够的母乳来喂养宝宝。

资料来源：《特殊时期 特别家教指导——儿童健康防护 》，中国妇女出版社

本文由首都医科大学附属北京儿童医院院长、主任医师倪鑫，首都医科大学附属北京儿童医院党委书记、主任医师王天有进行科学性把关。