清明外出返京需居家隔离14天

清明小长假在即，对于市民关心的祭扫和出京问题，在4月1日北京市召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府副秘书长陈蓓明确，市民在清明期间出京返回后，仍需要落实居家隔离14天的相关要求。疫情远未过去，还不可以麻痹，建议大家暂缓远行。

截至4月1日12时，北京已连续8天无本地新增确诊病例，累计报告境外输入确诊病例164例，治愈出院病例20例。累计报告本地确诊病例416例，治愈出院病例398例，治愈出院率95.7%。4月1日0-12时，无新增报告本地确诊病例。

陈蓓表示，鉴于疫情防控面临的严峻局面，北京的各项措施不能松懈，从严落实要求，市民在清明期间出京返回后，仍需要落实居家隔离14天的相关要求。疫情远未过去，还不可以麻痹，建议大家暂缓远行，少出门不串门，不聚集不聚餐，为减少交叉感染，通过网络祭扫、预约代办祭扫的方式寄托哀思。

此前，北京市民政局方面曾特别提出，要求各殡葬服务机构暂停组织集体公祭、骨灰海撒、集体告别、骨灰集中安放等群体性活动，骨灰海撒推迟到疫情结束后举行，停止组织开放日、现场宣传展示等各类群体性活动；禁止在公墓、殡仪馆以及林区、散坟等禁火区域焚烧纸钱、燃放烟花爆竹、焚烧纸扎祭品等；公墓内的烧纸桶、焚烧炉一律停止使用。

北京市交管部门表示，已经专门制定部署交通组织方案，在北京全市223处墓地周边道路安排岗位392处，对各墓地周边道路加强交通疏导，对违停车辆及时纠正劝离。遇车流量大行驶缓慢时，交管部门将对部分墓地周边道路适时采取临时交通管制措施。

同日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。据民政部社会事务司副司长范瑜透露，清明节期间将加大祭扫预约限流力度，推广“云祭扫”、家庭追思、代祭服务，降低疫情传播风险。

范瑜表示，疫情原因，今年的清明与往年不同，将暂缓举办一些集体共祭活动，管理好分散的农村公益性墓地以及历史埋葬点、推行绿色文明安全的非现场祭扫方式。

范瑜指出，由于今年实行了限流预约等方式，祭扫的人数、车流少于往年。从现在的情况来看，现场祭扫工作是有序开展的。此外，为巩固疫情防控成果，今年将大力推广非现场祭扫方式，包括网络祭扫，网上称为“云祭扫”、家庭追思，开展公益性的代祭服务等。

据了解，目前多地民政部门、殡葬服务机构开通了网络祭扫平台，逝者家属可以登录平台为逝者建立网上的纪念空间，通过网上献花、留言寄语寄托哀思；在提供公益性的集体代祭方面，有条件的地方，殡葬服务机构精心设计，免费提供集体性的代祭服务，由工作人员完成庄严肃穆的集体祭扫仪式，家属可实时观看或看录播，让代为祭扫更有内涵。

范瑜强调，凡开展有偿代祭服务，需做到价格公示。“有条件的公墓等殡葬服务机构，可由工作人员为有需求的逝者家属提供一些个性化的代祭服务。代祭服务的项目有些免费，有些延伸服务是收费的，凡是开展有偿代祭服务的，一定要做到服务项目和价格公示，要合法合规，不能乱收费。”（记者 陶凤 王晨婷 刘瀚琳）