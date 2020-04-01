国家卫健委：现有确诊降至2004例 新增通报无症状感染者情况

人民网北京4月1日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报了疫情相关情况。

米锋通报数据显示，3月31日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例36例，其中境外输入病例35例，本土病例1例，为广东病例；新增死亡病例7例，其中湖北6例，上海1例；新增疑似病例26例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例186例，解除医学观察的密切接触者1418人，重症病例减少62例。

截至3月31日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例2004例，其中重症病例466例；现有疑似病例172例。累计确诊病例81554例，累计治愈出院病例76238例，累计死亡病例3312例，累计追踪到密切接触者707913人，尚在医学观察的密切接触者20314人。

就湖北疫情情况，米锋通报数据显示，截至3月31日24时，湖北新增确诊病例1例，为境外输入武汉病例；新增治愈出院病例173例，全部为武汉病例；新增死亡病例6例，其中武汉5例；现有确诊病例1283例，其中武汉1279例，这里面重症病例435例，其中武汉432例。累计治愈出院病例63326例，其中武汉46175例；累计死亡病例3193例，其中武汉2553例；累计确诊病例67802例，其中武汉50007例。当日无新增疑似病例，无现有疑似病例。

米锋还通报，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者130例,当日转为确诊病例2例,当日解除隔离302例。尚在医学观察无症状感染者1367例，比前一日减少174例。