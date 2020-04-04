张文宏：法国疫情有望在4月份达到有效控制

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 （刘卿）新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

针对中国驻法大使卢沙野提出的法国当前疫情发展和中法疫情防控合作问题，张文宏表示，经过疫情早期防疫物资缺乏阶段后，现在法国已迅速恢复自身应对疫情的能力，同时，中方与法方专家进行线上交流分享战疫经验，并提供物资支持。法国侨胞和留学生一定要对克服疫情有信心。

卢沙野介绍，当前海外疫情持续发展，法国确诊病例不断攀升，旅法的华侨华人、留学生、汉语教师和中资机构员工等面临的防疫形势不容乐观。为此，中国驻法国使领馆高度重视旅法侨胞和留学生的生命安全和身体健康，帮助大家更好地了解当地疫情同时，加强自我防护。

法国当前疫情发展及趋势如何？张文宏认为，疫情早期，由于防护措施、检测试剂等的缺乏，法国病例数增长过快，现在法国已经迅速恢复自身应对疫情的能力，检测及防护水平不断提高，新增病例数增长速度也没那么快了。

“法国临床微生物领域研究，在世界领先。我个人认为，法国在根据目前形势及策略措施的制定上，有一定效果，法国疫情在4月份达到有效控制是可以期待的。”张文宏表示，虽然目前法国局部地区遇到老人住院等问题，但他个人认为这些挑战只是暂时的。

张文宏说，近期，中方与法方医生及科学家进行了几次线上交流，与法国里昂大学附属医院院长、法国巴斯德研究所疫苗科学家皮尔等分享经验，同时也向巴斯德研究所赠送部分急需试剂采样条，以表示共同抗疫的决心。

“从疫情发展来讲，最艰难的时候已经渡过，战疫已经进行了一半。”张文宏表示，至今仍坚守在法国的侨胞和留学生，应该不断积累早期战疫经验，与国内专家交流早期经验，对克服疫情一定要有信心。

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