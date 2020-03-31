国家卫健委：形成特色鲜明的“三四五”疫情防控经验

人民网北京3月31日电 （董童）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。中央指导组成员、国家卫生健康委主任马晓伟表示，疾控工作者在丰富实践基础上，6次修订防控方案，提炼形成了一批特色鲜明的“中国经验”，简要概括为“三四五”。

他说，即把好“社区防控、发热门诊、面对面流调”三道防线；把握每一例病例“2小时完成网报，12小时完成检测，24小时完成流调”三个时限；抓好重点地区、重点场所、重点人群防控三个重点；落实早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”措施；管好“确诊、疑似、发热、密接”四类人员，做到应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔，“四应四尽”；落实“五包一”社区防控责任制；发放“五个一”工具包，做到排查、管控、督导、宣教、关爱“五个到位”。

马晓伟表示，在疫情控制方面，中央指导组准确把握疫情阶段性变化，因时因势调整工作着力点和应对措施。从全国选派近千名优秀公共卫生、社区卫生和检测人员组成36支防疫队，与湖北疾控人员一道工作。通过对武汉市全部街道和社区开展拉网式大排查，排查出6000多名确诊和疑似患者并收治入院，这对于控制疾病的蔓延起到了决定性作用，有效避免了疫情在社区的传播。想方设法将核酸检测能力从每天300人份提高到35000人份，反馈时间从6天缩短到4-6小时，做到“应检尽检，日清日结”。对所有小区（村）实行封闭管理，开展环境卫生整治与消毒，普及防护知识等。