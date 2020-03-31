国家卫健委：“五个结合”提高救治的针对性、创造性和整体性

人民网北京3月31日电 （记者孙博洋）今日，国务院新闻办在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、国家卫生健康委主任马晓伟表示，在临床救治方面做到了“五个结合”，着力提高临床救治的针对性、创造性和整体性。

马晓伟表示， 一是基础医学与临床实践相结合，依据病理解剖等显示的靶器官损害，采取针对性更强的治疗手段，把握临床主要矛盾，注重早期识别重症、早期开展有创机械通气、早期供氧、早期提供支持疗法、早期实行抗凝，实施多器官功能保护等手段，做到关口前移、精准施治。

二是前方救治与后方支持相结合，发挥后方资源优势，借助信息化手段，开展远程多学科会诊，对治疗时机、手段和剂量等予以全面指导。

三是医疗与护理相结合，重视基础护理、重症护理、专科护理和心理护理，及早发现病情变化，注重细节，护理到位。

四是医疗与管理相结合，建立了联合诊疗组织管理体系和有效的运行机制，为救治提供可靠的制度保障。

五是中医药与西医药相结合，促进中医药深度介入预防、诊疗、康复全过程。同时，重视轻症患者的治疗，减少病毒载量，切断轻症向重症的转化途径。