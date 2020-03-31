热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家卫健委：“五个结合”提高救治的针对性、创造性和整体性

2020年03月31日17:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月31日电 （记者孙博洋）今日，国务院新闻办在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、国家卫生健康委主任马晓伟表示，在临床救治方面做到了“五个结合”，着力提高临床救治的针对性、创造性和整体性。

马晓伟表示， 一是基础医学与临床实践相结合，依据病理解剖等显示的靶器官损害，采取针对性更强的治疗手段，把握临床主要矛盾，注重早期识别重症、早期开展有创机械通气、早期供氧、早期提供支持疗法、早期实行抗凝，实施多器官功能保护等手段，做到关口前移、精准施治。

二是前方救治与后方支持相结合，发挥后方资源优势，借助信息化手段，开展远程多学科会诊，对治疗时机、手段和剂量等予以全面指导。

三是医疗与护理相结合，重视基础护理、重症护理、专科护理和心理护理，及早发现病情变化，注重细节，护理到位。

四是医疗与管理相结合，建立了联合诊疗组织管理体系和有效的运行机制，为救治提供可靠的制度保障。

五是中医药与西医药相结合，促进中医药深度介入预防、诊疗、康复全过程。同时，重视轻症患者的治疗，减少病毒载量，切断轻症向重症的转化途径。

(责编：刘卿、李彤)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn