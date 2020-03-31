复课后学生是否需要戴口罩？教育部：教室里必须戴口罩

人民网北京3月31日电 （许晓华）31日，国务院联防联控机制就低风险地区教育开学复课等情况举行发布会。会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，为了做好校园疫情防控，教育部是继续延续“三不”原则（在疫情得到基本控制之前不开学，在学校的基本防控措施到位之前不开学，校园和师生的公共安全得不到保障之前不开学），同时进一步加大对境外输入病例和由此带来风险的防控。

“因此，教育部也要求各地各校都要制定详细的应急预案，一旦出现聚集性疫情的爆发，要立即采取果断措施，并且要及时上报，这样也可以确保已经开学学校的疫情防控安全。”王登峰说。

复课后，学生是否需要戴口罩？王登峰说，在低风险的地区、在学校教室里上课是一个聚集性非常强的场所，要求必须戴口罩。在户外、运动场、人员没有那么多，人和人之间间隔比较大的情况下可以不戴口罩。但从总体上来说，为了确保整个开学工作的顺利和疫情防控工作真正落到实处，各地各校都针对学生应该形成的良好的自我防控措施都作出了详细规定，因为各个地区疫情防控的要求并不一样，可能每个学校都会有一些细微差异，但总体上要确保安全，这是作为开学的一个前提。

随着开学的临近，王登峰对学生和家长提出了几个建议：对于学生来说，一定要真正了解或者认真了解新冠肺炎以及疫情防控的基本要求。要养成良好的生活和卫生习惯，适度体育锻炼，同时要加强营养，安排好作息，保障好睡眠，勤洗手、勤通风。

对家长来说，除了要了解新冠肺炎及其防控措施之外，还要做好自我防护。同时，建议家长多关注孩子们的心理状态，帮助孩子们建立良好的生活习惯和卫生习惯。