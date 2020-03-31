孩子在家上网课，如何缓解眼睛疲劳？

疫情防控期间，上网课成为学生最普遍的学习方式。长时间盯着电子产品，难免会出现眼睛疲劳、干涩。如何才能让孩子在上好网课的同时保护视力呢？让我们来听听眼科医生怎么说。

手机对视力影响最大

“医生，最近娃儿上完网课总说眼睛干、不舒服，怎么办？”“医生，孩子最近电子产品用得多，眼睛老是有点红，需不需要来医院检查一下？”重医附一院眼科主任医师张黎向记者列举了近期最常见的咨询问题。

张黎介绍，往常每逢开学季，医院门诊扎堆出现“小眼镜”的情况并不少见。今年疫情期间，到医院配镜包括相关就诊量虽比往日有所降低，但长时间通过电子屏幕学习，出现眼睛干涩、近视或者近视加深的孩子却不在少数。

如何才能科学用眼，在上网课的时候保护好眼睛呢？张黎给出了几点建议。

首先是电子产品的选择。张黎表示，若孩子需要长时间上网课，使用的屏幕宜大不宜小，分辨率宜高不宜低，设备建议程度分别是投影＞电视＞电脑＞平板＞手机。“若是用电视上网课，尽量就在3米以外看；若是其他设备，建议最好保持在一个6倍屏幕对角线长度的距离使用。”

“据我所知，电脑是目前最为普遍的网课工具。我建议孩子在面对电脑屏幕时，保持一臂距离（50~70厘米），并且屏幕中心要略微低于眼睛水平线10厘米左右，即视线和水平线保持15°夹角——使用电脑时，眼睛轻微向下。”张黎说，这种方法不仅适用于孩子，也同样适用于长时间面对电脑的成年人。

其次，在电子产品使用时长上，张黎建议遵照“2020法则”。即每使用电子产品20分钟，就看20英尺（6米）以外的地方，坚持20秒钟。这种方法对于缓解眼疲劳较为有效。

如何判断眼睛出了问题

孩子眼睛不适，是用眼过度导致疲劳还是眼睛真的出现问题？家长在焦急的同时也在纠结：疫情期间到底要不要带孩子去医院就诊。

对此，张黎建议判断是否需要就诊，可参照以下几个衡量标准：

一是明显不能缓解，或不能忍受的眼睛红肿、疼痛；

二是突然发生的或短期加重的明显视力下降；

三是眼外伤：如因玩尖锐物体造成的眼球穿透伤，或某些化学制剂，如干燥剂、洗衣粉进眼造成的化学性眼外伤。

一旦出现以上情况，医生建议立即到眼科就诊。

如果只是单纯眼睛干涩、疲劳，张黎表示，可在医嘱提示下使用适量不含防腐剂的人工泪液制剂，或进行热毛巾热敷缓解眼部酸胀。

最简单有效的小妙招

与此同时，张黎说，在使用电子产品的时候保护眼睛，还有一个最为简单有效的小妙招——眨眼。

“电子产品都会有频闪，即平时看到的屏幕闪烁。由于不同产品的频闪不同，人眼必须要适应不同的频闪才能够看清楚屏幕，这样一来长时间用眼容易造成眼睛疲劳。”在正常状态下，正常人一分钟平均眨眼12~16次，但若是注视电子屏幕，一分钟眨眼的次数将降至4~5次。睁着的眼睛和空气接触，眼球表面的泪液就很容易蒸发，这样一来就会导致干眼的发生。

张黎说，有意识地多眨眼睛，对于眼睛来说，是一种很好的保护。

医生建议，学生可以利用课间休息时间到阳台上远眺，接受户外自然光线，适度活动。平时饮食上，要注意膳食营养摄入的多样化，多吃胡萝卜、玉米等对眼睛有益的蔬菜。

隐形眼镜怎么护理

重庆医科大学附属儿童医院眼科李欣医生建议，有条件的话，可以在电脑屏幕上面安装漫反射贴膜，调整室内灯光，减少屏幕与室内环境照度之间的差异，并尝试升高屏幕的对比度来减少眼睛的疲劳。如果是接触镜佩戴者，适时地交替使用框架眼镜。另外，孩子在阅读书写时，应注意“一寸一拳一尺”的姿势：握笔手指离笔尖一寸，胸口离桌一拳，书本离眼睛一尺。

李欣表示，疫情期间，OK镜及其他隐形眼镜配戴者为避免病毒传播，勤洗手、正确洗手非常重要。另外还需加强镜片、镜盒护理：

1每日取下镜片后，用多功能护理液揉搓镜片，并将镜片浸泡在有杀菌功效的多功能护理液或双氧水护理液中，不能用生理盐水代替护理液浸泡镜片；

2每日戴镜前，要用护理液揉搓镜片，并用多功能护理液或生理盐水冲洗镜片（不可用自来水或凉白开冲洗镜片）；

3每周对镜片进行强效消毒和除蛋白护理（可杀死细菌、病毒，防止细菌病毒感染）；

4要定期清洗镜盒，一个月更换一个新镜盒（不能用自来水清洗镜盒内部）。

李欣强调，护理液、润眼液瓶子、眼镜盒外表面都有可能沾染细菌病毒。戴镜过程中，接触镜片的手指请勿触碰瓶子等。当出现发热或明显的卡他症状（打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、流泪），眼睛发红、刺痛、流泪、怕光等眼部不适症状，或是近期与新型肺炎患者有过接触史，需要医学观察者，应立即停止配戴隐形眼镜。

重庆晚报-上游新闻记者 周晋羽

屏幕优势：

投影＞电视＞电脑＞平板＞手机

2020法则：

使用电子产品20分钟，就看20英尺（6米）以外的地方，坚持20秒钟

护眼妙招：

有意识地多眨眼睛，对于眼睛来说，是一种很好的保护。（记者 周荞）