疫情期间上网课眼疲劳？科学用眼防控近视看这里

受新型冠状病毒肺炎的影响，许多学校都延迟了开学时间，因此，网课成为了中小学乃至大学生上课的唯一方式。在这个特殊时期，学生们应该如何在利用网络开展学习的同时，又能够保护眼睛免受伤害呢？

首先是电子产品的选择。在选择上网课用的电子产品时，学生们最好选用大屏幕、分辨率高的电子产品，比如投影仪或较大屏幕的电视或电脑。电子产品屏幕越大，上网课时，学生与其距离就可以越远，这样对眼睛的伤害就越小。

其次是用眼时长。小学生每天看电子产品的时间总量最好不要超过两个半小时，中学生或大学生每天最好不要超过五个小时。对于在家上网课的学生而言，三个“20”的原则值得一提，也就是每20分钟，看20英尺以外的地方，坚持20秒钟，这种方法对于缓解眼疲劳较为有效。此外，端正坐姿、每天坚持做眼保健操对于保护眼部健康也很重要。

科学研究表明，阳光对于近视的防控有着很重要的作用，它可以促进人体产生一些例如多巴胺之类的物质，促进人体眼部正常发育，也能够延缓近视的发生发展。所以，学生们可以在有阳光的时候，在阳台或离窗户近的地方适度活动，对于促进眼部健康也有着重要作用。

如果学生们盯着屏幕时间长了，感觉眼部酸胀，这时候可以用热毛巾对眼睛进行热敷，以便达到缓解眼部疲劳的效果。除此之外，家长们在房间里可以张贴家用视力表，以便对孩子的视力进行测量，预防孩子视力下降。

受访专家：温州医科大学附属眼光医院视光医学部主任医师瞿佳