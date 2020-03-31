国家卫健委：3月30日0—24时新增确诊病例48例 累计治愈出院病例76052例

人民网北京3月31日电（董童）国家卫生健康委于31日在官网发布的《截至3月30日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例48例，均为境外输入病例；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例44例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例282例，解除医学观察的密切接触者1199人，重症病例减少105例。境外输入现有确诊病例667例（含重症病例18例），现有疑似病例180例。累计确诊病例771例，累计治愈出院病例104例，累计死亡病例0例。

情况显示，截至3月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2161例（含重症病例528例），现有疑似病例183例。累计确诊病例81518例，累计治愈出院病例76052例，累计死亡病例3305例，累计追踪到密切接触者706017人，尚在医学观察的密切接触者19853人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例271例（武汉269例），新增死亡病例1例（武汉1例），现有确诊病例1461例（武汉1456例），其中重症病例497例（武汉493例）。累计治愈出院病例63153例（武汉46002例），累计死亡病例3187例（武汉2548例），累计确诊病例67801例（武汉50006例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1027例：香港特别行政区682例（出院124例，死亡4例），澳门特别行政区39例（出院10例），台湾地区306例（出院39例，死亡5例）。