淋巴瘤的这些误区，你信了吗？

近年来，淋巴瘤一词越来越多地出现在大众视野中。我国淋巴瘤的发病率约为6.68/10万人，且仍逐年升高。与严峻的防控形势相对的，是大众对淋巴瘤认知的缺乏：淋巴结肿大就担心自己得了淋巴瘤，以为患上“不治之症”。今天我们来破解关于淋巴瘤的误区。

误区一：淋巴结肿大就怀疑自己得了淋巴瘤

许多年轻朋友对淋巴瘤了解不够，发现自己淋巴结肿大，就怀疑患有淋巴瘤，寝食难安、担惊受怕。实际上，并非如此。

淋巴系统是一个免疫系统，生活中有很多情况都可能会引发淋巴结肿大。比如在感冒过程当中感染到肺部，引发支气管炎，可能导致淋巴结肿大。因此，切莫自行判断，所有症状一概而论。

那么淋巴结肿大和淋巴瘤具体表现有何不同呢？

1. 痛性和非痛性的区别：当人体产生发炎症状时，淋巴结就会肿大起到保护免疫的作用。这种情况下，淋巴结往往容易肿大并有痛感，而淋巴瘤多数是没有肿痛的。

2.是否会逐渐增大：淋巴结增大是一个非常关键的信号，身体任何部位的肿块逐渐增大都要引起重视。淋巴瘤属于肿瘤，多数淋巴瘤增长速度较慢。若发现自己淋巴肿大，不一定就是淋巴瘤。但若服药两星期后，仍继续增大，则需尽快就医诊治。

误区二：淋巴瘤是“不治之症”

淋巴瘤是源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，又是分类最复杂的肿瘤之一，让很多人闻之色变。但实际上，它是目前控制率、治愈率最高的肿瘤之一。

淋巴瘤目前主要的治疗方法是药物治疗，包括化疗、靶向治疗、免疫治疗。除此之外，还有放疗、手术治疗等。这里需要纠正一个关于靶向治疗的误区：许多人总觉得效果很好，非常乐意接受这种治疗。但靶向治疗作为淋巴瘤治疗的新方法，是在化疗基础上进行的，不能过度依赖。

同时，精准诊断也正帮助我们逐步攻克淋巴瘤亚型众多的难点，淋巴瘤诊疗水平的进一步提高“未来可期”。

这些习惯可能让你患上淋巴瘤

癌症的引发并非一蹴而就，往往和多种因素有关。首先是空气。人体每时每刻都需要呼吸，比如新房刚刚装修完就入住，而这种空气中往往含有大量有害致癌物。

其次是食品，比如有农药残留的蔬菜、水果等食物就是日常生活中的致癌因素。长期的不良生活习惯也会影响身体健康，如抽烟、熬夜、酗酒、心情压力大。

最后是遗传因素。如果家族有类似病史的情况，自身就要引起重视。建议40周岁以上的中老年人每年都做好专门的防癌体检，早发现、早诊治。

受访专家：中山大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任医师林桐榆