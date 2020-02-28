肿瘤并不都表现为肿块，它最初的迹象可能不那么明显。近日，美国“读者文摘杂志”网站总结了不能忽视的癌症症状，建议大家予以重视。

1.颈部有肿块。可疑的颈部肿块既可能是肺、喉、甲状腺或乳腺癌的迹象，也可能是白血病、霍奇金淋巴瘤和某些形式的皮肤癌。如果有吸烟、饮酒等风险因素，就要高度重视。

2.皮肤发黄。黄疸是指皮肤和眼睛发黄，由胆汁积聚造成，表明身体无法分解胆汁。黄疸是胰腺癌最明显的症状之一，也是胆囊癌和肝癌的早期症状。

3.疣或痣明显变化。疣、痣或雀斑的颜色、形状或大小发生变化，可能是黑色素瘤的表现。

4.持续性胃痛或腹痛。你可能会认为腹痛只是消化不良或月经痉挛造成的。然而，如果不适感位于右上腹，可能是胆囊癌的症状。持续的胃痛也可能是白血病或食管、肝脏、胰腺、结直肠癌或睾丸癌的症状。

5.严重腹胀。卵巢癌、胰腺癌、胃癌、结肠癌、肝癌、子宫癌和乳腺癌都可能导致严重腹胀。如卵巢癌，不仅会长得很大，还会造成腹水，导致腹胀。

6.持续性头痛。癌症造成的头痛常是突然出现、每天发作、症状不随治疗而消失、越来越严重，且经常发生在早晨。脑癌、喉癌以及某些淋巴瘤、垂体肿瘤和其他扩散到大脑的癌症，都可导致头痛。

7.说话困难。口腔和脑瘤会影响说话，特别是额叶或颞叶部位的癌症，患者会失去基本的运动、说话和语言理解功能，难以说出物品的名称。

8.阴道异常出血。宫颈癌最常见的细微迹象是异常出血，包括两次月经之间的出血、月经量增加或绝经后出血。其他导致阴道异常出血的还有子宫内膜癌、卵巢癌。

9.睾丸有无痛性肿块。睾丸癌最常见的症状之一就是睾丸内的无痛性肿块。对男性来说，要意识到这种肿瘤往往不会引起任何明显不适，因此，要定期对睾丸进行自检。

10.疲劳、虚弱和嗜睡。白血病和脑瘤会引起疲劳。白血病患者的贫血会加重体力衰竭；脑瘤患者由于神经信号中断，也会出现虚弱和嗜睡。

11.慢性咳嗽。如果持续咳嗽超过3个星期，没有其他感冒或过敏症状，可能是肺癌或喉癌的早期迹象。白血病也会引起类似支气管炎或严重感冒的症状。

12.尿液里有血或血块。白血病、膀胱癌、前列腺癌和肾癌都可能导致尿血。这种血（块）不总是鲜红的，有时像可乐的颜色。小便时有疼痛或烧灼感，要警惕膀胱癌。

13.排便习惯改变。这是结肠癌最明显的症状之一。如果长期便秘、腹泻或大便形状大小不一等，请及时就医。这种症状也可能是卵巢癌。

14.视力丧失。源于大脑或脊髓的癌症（或者已经扩散到那里）可能导致视力模糊、复视或视力丧失。病人往往不会注意到这个问题，直到他们意识到身体一侧总是被撞或受伤。

15.异常阴道分泌物。子宫癌或宫颈癌可导致阴道分泌物异常。不同颜色或气味的持续性分泌物可能是坏死的组织。阴道分泌物的厚度、透明度周期性变化是生理性的，但苍白、恶臭、棕色或血色的分泌物可能是肿瘤的迹象。

16.呼吸短促。呼吸短促可能意味着白血病、肺癌。随着疾病的恶化，白血病患者可能出现呼吸短促（还有疲劳和虚弱），这是由于贫血造成的。对于肺癌患者来说，呼吸短促可能是由于肿瘤阻塞了气管或胸腔有积液。

17.不明原因的体重下降。无法解释的体重减轻5公斤或更多，可能是癌症，最常发生在胰腺癌、胃癌、食管癌、肺癌和肝癌。

18.食欲下降。如果没吃多少就饱了，饭量下降很快，要警惕癌症。大部分癌症会影响食欲，胃、胰腺、结肠和卵巢癌会挤压胃部，让你感觉吃不下食物。

19.持续喉咙疼痛。没生病但喉咙始终疼痛，这可能是喉癌的早期表现。

20.声音改变。声音嘶哑可能是淋巴瘤、喉癌、肺癌、乳腺癌或甲状腺癌的症状，癌症扩散并压迫靠近喉咙的神经。

21.背痛。这种症状很常见，大多数不是癌症造成的，而由癌症引起的背痛意味着它已经生长、扩散，且很可能伴随着其他症状。

22.容易淤青。如果某个部位有过多的、无法解释的淤青，可能是白血病。

23.乳头有分泌物。除了哺乳或怀孕期，其他时候乳头有任何异常的分泌物都应由医生检查。乳头溢液是较为常见的乳腺癌症状。

24.反复发烧。体温在任何时候升高，都表明免疫系统正在与某种入侵者作斗争，可能是病毒、细菌或潜在的肿瘤。在罕见的情况下，发烧是白血病、淋巴瘤以及肾癌的早期症状。

25.溃疡不愈合。长期不愈合的口疮可能是口腔癌，应该立即治疗，特别是对于经常抽烟喝酒的人。有些皮肤癌可能会流血，看上去就像无法愈合的伤口。

26.口腔或舌头上有白色斑块。这可能是黏膜白斑病，如果不治疗可发展为口腔癌。吸烟或咀嚼槟榔等刺激口腔的习惯容易导致黏膜白斑病。

27.吞咽困难。这是最常见的食管癌症状之一，也可能出现在咽喉癌、胃癌或肺癌上。患者可能会感觉食物黏在喉咙里或噎住了。有这种症状的人可能会在不知情的情况下减少进食，或者改变饮食习惯，使吞咽更容易。▲