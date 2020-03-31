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反复胸痛别大意，警惕心源性猝死

梅艺璇

2020年03月31日08:00 来源：人民网-科普中国

心源性猝死是指由于心脏疾病导致的人体意识突然丧失的自然死亡。我国每年约有54.4万人次发生心源性猝死。通常情况下，心源性猝死发生前无明显征兆，病发突然，致死率高，所以日常生活中，我们应加强对心源性猝死的了解。

导致心源性猝死的危险因素是什么？

最常见的就是急性心肌梗死。而高血压、糖尿病、高血脂、肥胖，以及不良的生活行为方式，如暴饮暴食、情绪激动、过度疲劳等都是诱发急性心肌梗死的常见因素。

发生急性心肌梗死如何做？

如果出现反复发作的胸痛症状，并且疼痛难以忍受时，应立即保持平卧姿态进行休息，并观察症状是否缓解；若症状持续不缓解，及时拨打120寻求帮助。

如果曾有明确心绞痛病史，并在医生指导下服用过硝酸甘油，出现反复胸痛的症状时，可以舌下含服并观察症状是否有所缓解。但不能无限制过多含服硝酸甘油，以防影响患者血压，进一步加重病情。

如果家人因急性心肌梗死突然晕倒，家属应第一时间拨打120，同时让病人保持平卧姿态，密切观察病人脉搏跳动情况；如果病人出现意识丧失的情况，家属应立即采取心肺复苏等措施，把握急救的“黄金4分钟”。

急性心肌梗死患者康复后如何进行健康管理？

纠正不良生活行为方式，远离烟酒，保持科学的饮食与充足的休息，秋冬季节避免寒冷刺激，适时加衣，同时坚持适度锻炼；密切关注自身身体状况，谨遵医嘱，坚持服药，当出现类似胸痛的症状时，及时就医，避免病情延误。

受访专家：北京同仁医院心血管疾病诊疗中心主任医师王日胜

(责编：许晓华、李轶群)


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