交通运输部：把好四道关 做好陆路、水路疫情防控

人民网北京3月30日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部国际合作司司长李扬介绍，我国有65个开通国际道路运输的口岸，其中34个到目前为止保持开放状态，其它的因为季节原因或受疫情影响已经全部关闭。34个口岸也只是开通货运运输服务，暂停道路客运服务。从这34个口岸每天进入的货车司乘人员数量大概在2000人左右。此外，每天从港澳进入内地的货车司机数量大概在8000人左右。

李扬表示，交通运输部向各级直属部门和直属海事机构下发通知，要求做好陆路、水路口岸防控工作，重点把好四道关。一是把好口岸关。要求继续暂停所有公路口岸的国际旅客运输服务，继续对于已经关闭的旅客运输口岸继续关闭。对于因为季节原因延迟开放的继续延迟，对于港澳方向关闭的直通道路运输继续暂停。

二是把好司乘人员关。要求所有入境的外籍司机原则上当天返回，实在有困难的在指定地点住宿。对于国内从事国际运输的司机，要求备案管理，同时要求定期进行核酸检测，确保疫情输入防控能得到有效控制。

三是严把转运关。个别省区，因还有一些公民持护照入境，按照当地政府要求，每天要定期接送这些人员转运回国内指定地点，大概有100人左右。针对这一特殊情况，交通运输部要求所有转运车辆要严格消毒，转运公司要严格掌控人员信息，确保信息可追溯。在港澳方向，现唯一保留港珠澳大桥直通车，穿梭巴士每天入境原来在100-200人次左右，最近降到几十位、十几位，要求穿梭巴士做好消毒、乘客信息登记、防控等各项工作。

四是把好信息关。要及时掌握司乘人员信息，要求对通过各种渠道走公路运输入境人员的信息和转运信息实现全覆盖、全闭环、可追溯，确保能够及时、动态掌握这些信息，同时配合卫健、边检、检疫、海关等部门做好信息共享工作。