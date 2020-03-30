评论：推行“分餐” 让小习惯带动大文明

民以食为天，有着五千年文化底蕴的中华饮食文化博大精深。从前，围桌而坐，讲究的是团圆和美；而今，人们发现“万筷齐发”还会带来细菌、病毒以及巨大的感染风险。为了小家大国的生命安全和身体健康，分餐制势在必行。

我国是幽门螺旋杆菌感染率非常严重的国家之一。因为传染性强，流行病学调查显示平均感染人群已超50%。专家认为，中国之所以胃癌发病率高，跟幽门螺旋杆菌的感染率高有直接关系，而高感染率又跟我们的合餐方式密切相关。这促使我们不得不对既有饮食习惯进行一场大反思。

许多人认为，合餐是老祖宗传承下来的饮食习惯，不好改、改不好、不改好。事实上，分餐制并非西方人专利，其发明人正是华夏祖先。早在商周时期，上至宫廷、下至市井都采用分餐制，周天子“九鼎八簋”、诸侯“七鼎六簋”，许多历史壁画也描绘了一案一人、分餐而食的场景。到了唐宋，因胡人高脚桌、高脚椅的引进，围桌而坐才初露头角。直至清朝的“满汉全席”，合餐制才彻底流行。可见，分餐制并非西方“舶来品”，也并不违背中国传统文化。

共用一桌菜，病毒跑得快。专家提醒，在海外疫情持续爆发、国内疫情尚未消除之际，合餐不仅存在新冠病毒通过餐具、唾液传播，进而引发疫情“二度抬头”的隐患；而且放之长远，即便疫情过去，“万筷齐发”依然是幽门螺旋杆菌、甲肝等借助混用碗筷蔓延的“帮凶”。聚餐追求的不仅是味道，也应兼顾安全。

随着全国复工复产按下“播放键”，餐饮业陆续恢复堂食。一些餐饮从业者认为，堂食分餐，西餐、快餐、火锅等相对容易，难度最大的是传统中餐。中国菜肴讲究色香味俱全，即便摆型，也是传递中国菜肴之美的必要元素。不可否认，分餐制会在一定程度上破坏菜品的整体美观，会给上菜平添一道新流程，服务人员工作量变大，餐饮企业用人成本、餐具成本也会增加。

然而，凡是改变中出现的问题，都可以借助变通加以解决。让美味佳肴可品尝、可欣赏、可传情，需要给用餐方式来一次大升级：对于供餐者，要多创造一些适合分餐的特色菜品，隔离餐具不隔爱；对于摆餐者，要适时将菜肴分类，对于不适合分餐的菜品及时配置公勺公筷；对于用餐者，最重要的是提高卫生意识，在取用合餐菜肴时坚决不直接使用自己的餐具。只要安全、文明的就餐理念深入人心，使用公筷、公勺形成习惯，“改不好”的分餐之虑并非难以破题。

以疫情为契机，形成现代饮食文化的更高文明，分餐制不仅是应急之需，更应是长久之计。（记者王琳琳）