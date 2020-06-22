养成文明好习惯，还需久久为功

6月1日起，盐城市全面实施《公筷公勺使用规范》；6月2日，《公筷公勺使用规范》被纳入当地2020年第1号地方标准。记者走访该市十余家大中小型餐厅发现，餐饮企业对于公筷公勺的推广度较高，但使用人数十分有限。

在盐城市民胡玥家，每个人都有自己的专属餐具，宝宝的餐具是硅胶材质，胡玥和丈夫的餐具材质相同，但一个是长颈鹿图案，一个是狮子图案。胡玥表示，由于自己患有胃病，不想传染给其他家庭成员，所以十几年来都保持分餐分食的习惯。

“公筷公勺、分餐分食，对阻挡疾病的传播有着非常重要的意义。但由于消费者的认识不足，以及长期养成的行为习惯在短时间内无法矫正，导致公筷公勺的使用率低。”盐城市烹饪行业协会秘书长徐加忠说。

盐城市委宣传部二级调研员陈中才列举近日在浙江杭州进行的一场实验，测试使用公筷和不使用公筷用餐后的细菌对比。从“公筷”和“非公筷”两组菜品剩余部分的菌落总数看，“非公筷”组菌落总数全部高于“公筷”组，最高的达200多倍。陈中才表示，分餐不分感情，选择公筷公勺、分餐分食的用餐方式，既是对自己的健康负责，也是对他人的尊重和关爱，更是社会文明进步的显著标志。

驿都金陵大酒店作为五星级酒店，成立之初就提供公筷公勺和分餐制服务。餐饮部经理蔡萍介绍：“因为此次疫情，市场监督部门对公筷公勺使用进行了更为严格的规范。由于之前的公筷和个筷样式相同，3月份，我们又紧急在网上预订了100双29.7厘米的白色公筷，长度更长，颜色上也进行了区分。”

5月23日，香江渔港按照新规范，在盐城酒店餐饮用品市场订购了一批公筷公勺。5月31日，60双公筷和50只公勺全部摆放到位。记者走访发现，在盐城市区，公筷公勺的推广在大部分餐厅已经落实到位。

然而，对于餐厅提供的公共餐具，不少人抱有抵触情绪。记者在中南城小菜园餐馆对一桌90后用餐团体进行询问，8名用餐者中只有1人听说过公筷公勺。

“人们对公筷公勺、分餐分食的接受程度低，无非是两方面原因。一方面，中国传统的合餐制在人们的传统思想中根深蒂固，有些人认为公筷分餐不仅破坏了就餐氛围，还有嫌弃别人的意思在里面。另一方面，则认为过于麻烦，费时费力。”徐加忠解释道。

“分餐达人”胡玥在父母家推行分餐制时，也遭到了母亲的极力反对，“她觉得我这么做很‘矫情’。”

目前，中等以上的酒店餐饮消费者公筷公勺的使用率略高一些，而一般的大众餐饮使用率则不是太高。徐加忠表示，这与宣传氛围和用餐人员的素质、习惯密切相关。他建议，服务员可在餐前花一到两分钟，为消费者讲解为什么要使用公筷公勺，以及如何使用，以加深消费者的印象。同时，在其用餐过程中加以适当的提醒、纠正，能够提高客人公筷公勺的使用频率。

因为疫情影响，一些餐饮企业生意惨淡，公筷公勺在增加餐具成本的开支外，也增加了员工的工作量。为了减少成本开支，一些中小型企业实施《公筷公勺使用规范》时，选择在其现有基础上进行调整，避免额外开支。“公筷公勺的推广是一项长期工程。”盐城市市场监督管理局局长刘永前表示，《公筷公勺使用规范》的推广还存在参差不齐的现象，主要体现在个别“小店”和各县（区），没有完全普及到位。接下来，他们将进一步加强监督，评选一批公筷公勺示范单位，用典型示范作为标杆。“这场‘餐桌革命’想要真正发挥其作用，还要再下功夫。”