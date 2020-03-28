记火神山医院护士陈红：“患者就是我们的亲人”

“46床气道痰液过多，严重影响呼吸，血氧饱和度掉得厉害，急需插管吸痰！”

“他鼻中隔弯曲严重，插管非常困难。我来处置！”听到呼叫，陈红一路小跑着赶了过去。这位有着39年军龄、35年护龄的护士长，是火神山医院护理队伍中年龄最大的队员。在火神山医院七科一病区病房里，她是步履最匆忙的一个。

46床住着邓大爷，是一名新冠肺炎重症患者，气管内痰液较多，严重影响呼吸。3天前，她刚给他做了鼻腔插管吸痰。过了3天，邓大爷又被痰液阻碍了呼吸，情况比上次还危急，陈红再次“出手”，经过短时快速吸痰，患者的呼吸音变得清晰起来，血氧饱和度也升至98%。

在新冠肺炎治疗中，气管插管和吸痰操作的风险性较高，如果此时患者咳嗽喷出飞沫，极易令医务人员受到感染。但危急时刻，陈红每次都选择冲锋在前。

“我是军人，我请战驰援武汉！我是党员，我请战驰援武汉！我有经验，我请战出征武汉！”得知单位抽组医疗队紧急驰援武汉，陈红写下这3句掷地有声的请战书。

这一幕，与她2003年请战赶赴小汤山抗击非典、2008年请战奔赴汶川抗震救灾、2014年远赴非洲利比里亚抗击埃博拉时的情景，惊人相似。

紧急准备出征的物资，翻看“抗非”“抗埃”日记，整理出个人防护装备穿脱细节及患者救治流程。同时，她还担起医疗队总护士长的重任，严格要求和规范战友们的防护和操作，组织护理防护训练考核。

“陈红参加过‘抗非’和‘抗埃’实战，有她把关心里踏实！”队伍里的护士们常说，在护理队伍中，她是“定心丸”。

“传染病房的患者，没有亲人陪护，最需要的就是亲情呵护。”陈红是这么说的，也一直在这么做。她要求所有护士都把患者当亲人一样对待，精心护理费心照料，安慰鼓励他们增强信心，配合医生治疗。

2月14日，病区收治了一位84岁高龄、全身瘫痪不能说话的老婆婆，当时患者身体极度衰弱，眼皮都抬不起，体温38.6℃。查体发现老人无法进食、无法排泄，她马上为老人导尿、下胃管。为了及时保证老人营养补给，她又立即与后方医院营养科联系，请营养科专家针对老人的病情制定了多个营养配方，保证了老人的饮食，为患者救治和康复起到至关重要的作用。“在这种特殊的病房里，患者就是我们的亲人！”陈红说。