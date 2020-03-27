郑州大学第五附属医院持续推进改善医疗服务 创新举措提升患者满意度

为推动医疗服务高质量发展，不断增强群众获得感、幸福感，国家卫健委持续深入开展 “进一步改善医疗服务行动计划”。在落实行动计划工作中，郑州大学第五附属医院通过加强学科建设和精细化管理，积极落实各项重点工作，以创新举措不断提升患者满意度，优质医疗服务得到广泛认可。

郑州大学第五附属医院成立卒中、胸痛、创伤“三大中心”

为加强急诊急救服务，该院整合急诊科、神经内科等优势学科资源，以急诊科为引领，通过建立规章制度、制定工作流程、实施专人管理等措施，不断改善急诊急救绿色通道服务，使工作流程更加清晰、各科室衔接更加顺畅、及时救治更加有效。同时，持续加强急诊急救服务，不断提升急性心脑血管疾病患者、严重创伤患者抢救成功率，并借助康复医学学科优势，提前介入康复理疗，降低患者致残率，提高患者病后生活质量，提升生活幸福感。

为落实分级诊疗，提高医疗服务连续性，该院专门成立双向转诊管理办公室，始终秉持以患者为中心的服务理念，开展双向转诊工作，努力做到“三专”（专门部门、专人负责、专职服务）、“四优”（优先诊疗、优先检查、优先住院、优先手术）和“一全程”（提供全程连续性医疗服务），为患者提供便捷的转诊服务。

与辖区内社区卫生服务中心开展联合义诊活动

据了解，该院双向转诊工作在与辖区46家社区卫生服务机构签订双向转诊协议，紧密与基层医疗机构开展合作，根据各个社区需求不同，制定个体化服务方案，满足社区群众的就医需求，提升就医获得感；探索建立“联合病房”，促进实现基层首诊，分流患者，对于疑难危重患者及时实现转诊，避免延误诊疗时机；对于经有效治疗，需要后期康复的患者，转诊至社区卫生服务机构进行后期康复治疗，由医院专家制定相应的康复诊疗方案，并定期到基层开展工作指导，为基层患者提供连续的医疗服务。同时，安排专家到社区、社区服务中心进行义诊、坐诊、健康知识讲座等，为社区提供高水平、专业的诊疗，积极开展医学知识科普，从预防角度维护群众健康，实现优质医疗资源下沉。

“服务百姓健康行动”全国大型义诊

同时，该院依托三甲优质医疗资源，于2015年11月成立“郑州大学第五附属医院互联网门诊”。自成立以来，积极落实国家医疗资源下沉政策，以新时期卫生和健康工作方针为指导,通过互联网打破地域信息壁垒，让优质医疗资源普惠基层群众。2005年设立“郑州大学马歇尔医学研究中心网络门诊”，开展幽门螺杆菌线上诊疗工作，提升远程医疗服务水平；研发“健康E家”手机问诊APP，随时随地的提供为患者健康咨询。

随着我国老年人对护理延伸服务需求的不断加大，该院护理团队通过“帮基层、助社区、强宣传、重教育、勤联系、传爱心”6大工作方式，率先在省内开展老年优质护理服务工作，提升基层护理病房的护理服务质量，提高老年人的生活质量和就医满意度，真正做到三级医院优质护理延伸、下沉，实现上下联动，资源共享。

此外，在进一步落实国家改善医疗服务行动计划中，该院秉持以病人为中心，整合资源，对康复医学进行了详细规划，成立康复医学部。2015年经河南省卫生计生委批复增挂“郑州大学康复医院”名称，开放床位480张。作为河南省康复医学质量控制中心依托单位，河南省康复医学专科联盟牵头单位，医院受河南省卫生计生委委托，连续6年组织河南省康复专业技术人员培训班，免费为基础医疗机构提供进修、指导、会诊义诊、专家讲座、远程医疗等服务，为河南省累计培训专业850人，重点培养了我省康复专业人才，为广大群众提供优质的康复医疗服务。（郑州大学第五附属医院供稿）