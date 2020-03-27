疫情期间宝宝不爱吃奶，体重长得不好怎么办？

新妈妈们由于产后激素水平本来就容易出现焦虑的情绪，在抗击疫情这个特殊时期，情绪波动会更加明显。尤其遇到宝宝不爱吃奶时，焦虑、急躁情绪油然而生。其实宝宝不爱进食的原因很多，以下是可能出现的情况和解决办法，新妈妈可以试试“对号入座”。

首先，没有给宝宝养成良好的进食习惯，这也是比较常见的原因。宝宝总是边睡边吃，边玩边吃，每次吃的时间很短，甚至吃几口就不吃了。妈妈心疼宝宝，过一会儿又喂，导致宝宝总是处于半饱的状态，没有体验到真正的饥饿和吃饱。

第二，由于每次哺喂时间太短，吃到的都是妈妈的前奶。前奶里面水分和蛋白质含量多，而后奶里面脂肪含量多，有利于长体重，这样表现出来的就是宝宝不爱吃奶和体重长得不好。

第三，有的宝宝夜里频繁地吃奶，白天一点也不饿，给大人的印象也是不好好吃奶，这样频繁夜醒吃奶，昼夜规律没建立， 夜间生长激素分泌不足，也会导致宝宝长得不好。

第四，母乳不足，宝宝吸吮费劲，时间久了，宝宝由于摄入量不足也会长得不好。其实大部分妈妈产生的母乳能满足宝宝生长发育需要，对于母乳不足的妈妈，可以用吸奶器试验性地吸出某两个时间段的母乳，大概计算一下24小时的产奶量， 再根据宝宝的月龄和体重看看能否满足，如果不能满足，需及时添加配方奶粉。目前很多配方奶粉是模拟母乳的口感、成分甚至营养功效，妈妈们可以多尝试。

除此之外，喂养过程中发现有些宝宝不喜欢某种人工奶嘴的口感，妈妈们可以试试更换乳胶、硅胶材质的奶嘴，或扁嘴型奶嘴。尝试的时候尽量在宝宝们饥饿的时候进行，此时宝宝接受新事物的可能性较大。

除了喂养原因之外，有少部分宝宝可能因为疾病所致而不好好吃奶，体重增加不好。如乳糖不耐受、食物过敏或其他的消化系统疾病，这样的宝宝不仅仅有吃奶不好的表现，还多伴随反复皮肤湿疹、反复溢奶、吐奶、腹泻、便血等其他表现。如果是这种情况，要请专业的医生帮助判断。此外，属于特殊宝宝的，如早产、低出生体重、双胎、先天遗传代谢性疾病等，喂养和监测需要得到专业医生的帮助，要具体问题具体对待。

新手妈妈在母乳喂养过程中如何估算6个月以内小宝宝每天的摄入量呢？一般来说，每天需要的热卡大约是90kcal/(kg·d)，100 毫升母乳提供的热卡为67~68kcal。比如，一个4月龄宝宝体重7000克，那他每天需要约630kcal的热卡，换算成母乳每天大约需要926毫升，4个月的宝宝每天喂养次数6~7次，因此每次需要130~150毫升母乳。这是理想化的喂养，如果按照这样的喂养量，是能够满足宝宝每天的能量需要和宝宝正常生长发育的。

帮助宝宝养成良好的进食和睡眠习惯是重中之重。好习惯没养成，宝宝进食问题就不太好解决。

资料来源：《特殊时期 特别家教指导——儿童健康防护 》，中国妇女出版社

本文由首都医科大学附属北京儿童医院院长、主任医师倪鑫，首都医科大学附属北京儿童医院党委书记、主任医师王天有进行科学性把关。