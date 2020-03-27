过敏性鼻炎先查过敏原

春天万物生发，植物花粉开始飘散，导致过敏性鼻炎高发。所谓过敏性鼻炎，就是由过敏原致敏和激发、由IgE抗体介导的鼻黏膜慢性炎症，主要表现为接触过敏原后频繁打喷嚏、清水样鼻涕、鼻痒和鼻塞。根据发作时间不同，可以分为常年性和季节性过敏性鼻炎。

过敏性鼻炎和季节变换有一定关系。不同季节会出现不同的花粉类过敏原。春季主要是一些树木花粉，如杨树、柳树、桦树、法国梧桐等，播散期主要在3—5月。夏秋季在北方有大量杂草花粉会随风播散，主要在7—9月，如各种蒿属植物（艾蒿、大籽蒿、黄花蒿等）、豚草、葎草（拉拉秧）、藜（灰菜）等花粉。由花粉所致的过敏性鼻炎也叫花粉症，秋季花粉症也称为枯草热。

如果出现过敏性鼻炎症状，千万别耽误治疗。拖延或耽搁治疗，可能引发哮喘。研究发现，不论是过敏性鼻炎和非过敏性鼻炎，伴发哮喘的几率都比普通人群高。持续鼻塞还会引起打鼾、睡眠呼吸暂停、缺氧，继发高血压等心脑血管疾病。

耳鼻喉和气管相互连接，鼻腔之后的鼻咽部有耳咽管和中耳相通，鼻腔还通过鼻泪管与眼部相通，有时鼻子发病，可能引发耳朵、眼睛乃至气管、肺部都出现问题，过敏体质也可以遗传给下一代。

鼻炎诊断需要到医院耳鼻喉科、过敏反应科等专科门诊，通过皮肤过敏原试验或者抽血化验过敏原抗体，不同患者可能对相同或者不同的过敏原敏感，在初步判断是过敏性鼻炎的同时，还要尽可能找出每位患者特定的过敏原，从而减少接触或者采用特异性免疫治疗。

对花粉过敏的人要尽量远离过敏原。比如，北方的花粉过敏患者在花粉季节可以到潮湿的南方度过，或者减少到杂草丛生的地方散步或游玩，戴密闭性较好的口罩也有一定防护作用。

除了花粉，尘螨、灰尘、霉菌等也是室内过敏原。尘螨（螨虫）的脱屑和粪便、霉菌孢子、蟑螂的粪便和排泄物都可以引起过敏，猫毛、狗毛也是致敏性很强的过敏原。因此，要定期清洗床上用品，注意控制室内湿度。过于潮湿的环境也会导致霉菌滋生。尘螨生长繁殖的最佳湿度是75%—80%，湿度低于60%不利于尘螨生长，50%以下会导致尘螨死亡。此外，使用一些细密的织物作为床单、被罩及枕套等，也可以防止尘螨过敏原驻留。

抗过敏药物包括鼻喷激素、抗组胺药物等。对于花粉症患者，建议根据花粉播散时间，在花粉季开始前1—2周开始使用，持续到花粉季结束。对于由尘螨等常年过敏原引起的过敏性鼻炎患者，要坚持规律用药，等症状明显缓解后适当减少剂量和使用次数，但要坚持小剂量规律使用，不宜长期中断使用，以免复发。过敏性鼻炎是慢性炎症，并没有绝对根治的方法，但规范诊断和治疗可以实现长期有效控制。

（作者为北京同仁医院主任医师、北京市耳鼻咽喉科研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 19 版）