保障医院安全 立法是必由之路

规定草案一旦通过、实施，既给广大医护人员吃了“立法定心丸”，也有利于维护医院正常秩序，保障广大患者在有序、安全的环境中就医，同时对于那些有暴力伤医倾向的人是一种震慑，极大压缩了施暴空间。但立法在保障医护人员安全的同时，实践中也要充分兼顾患者权益。希望其他地方也通过立法保障医护人员安全。

3月26日，北京市十五届人大常委会第二十次会议对《北京市医院安全秩序管理规定（草案）》进行一审。规定草案明确了殴打伤害医务人员、携带刀具和易燃易爆物品等七大类严格禁止的侵犯医务人员安全、扰乱医院安全秩序的行为。同时提出，医院将建立安检制度，高风险人员就诊可安排治安保卫人员陪诊监督。受到暴力威胁时，医务人员可回避诊疗。（相关报道见05版）

近年来，针对频发的伤医事件，无论是国家有关部委还是地方有关部门，都围绕事前预防、事中应对、事后追责，制定出台了不少措施，不少医院也加强了安全保障，但是，伤医事件仍然不止不休。比如，去年底北京民航总医院一名女医生被患者家属扎伤后去世。即便疫情防控期间，3月19日，内蒙古鄂尔多斯市中心医院也发生了伤医事件。暴力伤医是对医护人员安全和医院秩序的最大威胁。

对于这一安全威胁，有必要在现有措施的基础上，进一步“升级”治理手段。而此番北京通过立法来保障医院安全秩序，相比现有措施无疑“升级”了：其一，人大立法要经过严格的立法程序，规定草案会吸收更多智慧，再经过几次审议，可提升规定的“质量”。其二，从规定草案内容来看，对医院安全保障比较全面、细致。其三，经过人大立法的规定更有权威性、约束力，有利于落实。

以医院建立安检制度为例。此前，发生过伤医事件的某些医院已经设立了安检门，实行“先安检后看病”。一些地方（如广西）也发文要求三级医院需配备必要的安检器材或安检门开展安检工作。不过，之前都不是以立法形式推动医院建立安检制度，显然立法推动的效果会更好，比如规定医院都有望建立安检制度，医院安检将会常态化、规范化，有望为医院筑起一道永久“堡垒”。

再比如，规定草案明确，面对暴力，医务人员可回避诊疗。这是一种带有创新色彩的规定，此前似乎还没有类似规定。而这一规定也是保护医务人员安全的最有效措施之一，原因是，面对暴力，医务人员回避诊疗，不仅能保护医护人员自己，也能保护现场其他患者和家属，还能促使施暴者回归冷静，有一举三得之效。当然，医生回避诊疗是有条件的，即生命受到威胁才能回避。

又如，对高风险就诊人员实行陪诊监督，也是该规定草案的一大亮点。显然，这是一种精准的预防措施，可最大化降低高风险就诊人员带来的安全威胁。不过实施陪诊监督的前提是要完全掌握、识别高风险就诊人员的能力，这就需要医院共享高风险就诊人员相关信息。对此，上述规定草案也提出，建立全市医院安全保卫信息平台。如此一来，威胁医护人员安全的一大隐患就有希望消除。

可以说，上述规定草案一旦通过、实施，既给广大医护人员吃了“立法定心丸”，也有利于维护医院正常秩序，保障广大患者在有序、安全的环境中就医，同时对于那些有暴力伤医倾向的人是一种震慑，极大压缩了施暴空间。但立法在保障医护人员安全的同时，实践中也要充分兼顾其他患者，例如医生回避诊疗后，正在诊疗的患者怎么办？再如，如何保护医患矛盾中的患者权益？

保障医院安全秩序，立法是必由之路。因为立法具有独特优势，也是穷尽其他治理手段的必然选项，希望其他地方也通过立法保障医护人员安全。其实，舆论对此呼吁已久。去年底全国人大通过的《基本医疗卫生与健康促进法》，也有相关规定，但相对比较简单。而上述规定草案是很有针对性的“小切口”立法，这种立法方式也值得其他地方和国家有关方面参考借鉴。