疫情重演 澳大利亚对邮轮说“不”

继“钻石公主”“至尊公主”“红宝石公主”号等之后，又有一艘邮轮出现了新冠肺炎确诊病例，是停靠在澳大利亚近海的Artania（阿塔尼亚）号邮轮，目前已有7人被确诊为新冠肺炎感染病例。在无孔不入的新型冠状病毒面前，邮轮最大的特点变成了致命的弱点，也因此成了疫情暴发的高危地带。

在“红宝石公主”号的前车之鉴下，对于如今停靠在海岸周围的邮轮，澳大利亚政府十分警惕。3月26日，据澳大利亚西澳大利亚州公布的消息，停靠在当地弗里曼特尔海岸附近的Artania邮轮暴发了疫情，目前该邮轮上已经有7人的新冠病毒核酸检测呈阳性。

早在3月24日，该邮轮就停靠并立即请求医疗援助，原因是一名乘客下船后被确诊感染。25日晚间，西澳大利亚州卫生官员登上该邮轮，并开始进行检测。据悉，Artania邮轮载有约1300人，包括800名乘客和500名船员。对于Artania邮轮后续的去向，西澳大利亚州政府表示，船上只有需要紧急医疗救助人士可上岸进入该州。当局要求海军协助该船完成补给并离开澳水域。

与Artania邮轮一样不被允许上岸的还有“华丽”号邮轮，据路透社3月23日报道，西澳大利亚州当日禁止了由一家瑞士公司运营的“华丽”号邮轮上的乘客下船。在船上的1700名乘客中，有250多人报告出现了呼吸道疾病。该邮轮已经在当地时间24日凌晨停靠在弗里曼特尔港。

此外，本国邮轮则面临着自我隔离的情况。瓦斯科·达·伽马号邮轮将于当地时间周五抵达弗里曼特尔港，之后船上的澳大利亚公民将被带到珀斯海岸外的度假岛屿隔离两周。该邮轮载有950名乘客和550名船员。数据显示，目前西澳大利亚州的新冠肺炎确诊病例总数已达到205例。

澳大利亚政府的“狠心”事出有因，3月19日，“红宝石公主”号抵达悉尼，船上共有2647名乘客和1148名船员，抵达当天，大部分乘客并未经过病毒检测就下船了。之后，陆续有乘客被确诊。截至24日，该邮轮已有133名乘客确诊；当天，1名70余岁的女性在医院死亡，正是“红宝石公主”号邮轮最初的确诊乘客之一。

未经检测即让乘客下船，并导致了疫情的暴发，由“红宝石公主”号邮轮延伸开来的争议也让澳大利亚政府高度重视。现如今，新南威尔士州政府开始禁止所有邮轮下客，直至新的边防措施实行。“我不会允许在这里发生悉尼那样的事情，”西澳大利亚州州长马克·麦克高文表示，“我们不允许乘客和邮轮工作人员在街上闲逛。”

事实上，3月15日，澳大利亚总理莫里森就宣布，从当地时间15日午夜开始，对所有入境的国际旅客实施为期14天的自我隔离措施；禁止从外国港口出发的邮轮停靠澳大利亚，为期30天。据澳大利亚广播公司统计，目前有近12艘邮轮希望进港，禁令实施时，它们正驶于海上，前路未卜。

目前全球已经有多个国家拒绝了非本国邮轮的停靠，马达加斯加、澳大利亚、新加坡、柬埔寨、摩纳哥、印度、意大利、马来西亚等国家禁止他国邮轮停靠本国港口。

与航空业类似，业务停滞让各大邮轮公司面临着经济状况的考验。截至2月29日，公主邮轮母公司嘉年华集团2020年一季度营收为48亿美元，净亏损7.81亿美元，市值也从2月5日的约233亿美元跌至目前的82亿美元。皇家加勒比游轮有限公司则发布公告称，公司达成了22亿美元的贷款协议，以进一步增强公司流动性。严重者则走向了破产，当地时间3月2日，日本神户夜光邮轮公司宣告破产，成为日本首个因新冠疫情破产的邮轮公司。（北京商报综合报道）