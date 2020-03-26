热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

水利部：两项工作三个保障 稳定全国水利工程平稳运行

2020年03月26日16:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月26日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，水利部运行管理司司长阮利民表示，疫情防控期间，全国水利工程运行状况良好，功能效益正常发挥，备汛工作有序推进，为打赢疫情防控总体战和复产复工提供了有力的水利支撑。对此主要做了两项工作，做到了三个保障。

他介绍说，一是强化大中型水库、堤防等工程运行状况监管，针对湖北和其他疫情较重的地区1000多座大中型水库、1000多处堤防水闸进行电话抽查，了解运行状况及存在的问题，要求各地实行重大水利工程异常状况日报告；二是针对电话抽查和地方反映的问题，协调有关方面，抓紧落实，予以解决。

在三个保障方面，他说，一是保障水利工程运行正常，没有出现重大安全隐患；二是保障水利工程功能发挥正常，切实保障了生活用水、工业用水和农业灌溉的需求，部分地方因去年干旱存在春灌保障不足的问题，通过调水、引水以及改种旱地作物的方式，正在积极解决；三是保障水利工程积极做好备汛，汛前检查、维修养护、防汛备料等各项工作推进。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn