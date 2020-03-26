水利部：两项工作三个保障 稳定全国水利工程平稳运行

人民网北京3月26日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，水利部运行管理司司长阮利民表示，疫情防控期间，全国水利工程运行状况良好，功能效益正常发挥，备汛工作有序推进，为打赢疫情防控总体战和复产复工提供了有力的水利支撑。对此主要做了两项工作，做到了三个保障。

他介绍说，一是强化大中型水库、堤防等工程运行状况监管，针对湖北和其他疫情较重的地区1000多座大中型水库、1000多处堤防水闸进行电话抽查，了解运行状况及存在的问题，要求各地实行重大水利工程异常状况日报告；二是针对电话抽查和地方反映的问题，协调有关方面，抓紧落实，予以解决。

在三个保障方面，他说，一是保障水利工程运行正常，没有出现重大安全隐患；二是保障水利工程功能发挥正常，切实保障了生活用水、工业用水和农业灌溉的需求，部分地方因去年干旱存在春灌保障不足的问题，通过调水、引水以及改种旱地作物的方式，正在积极解决；三是保障水利工程积极做好备汛，汛前检查、维修养护、防汛备料等各项工作推进。