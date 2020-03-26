水利部：三峡工程加大泄水量满足复工复产需要

人民网北京3月26日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，水利部水旱灾害防御司司长田以堂就疫情期间三峡工程运行情况进行回应。

田以堂表示，三峡工程建成之前，一到三月份宜昌站平均流量在4000立方米每秒左右。三峡工程建成以后，按照有关规定这期间应按照不少于6000立方米每秒下泄。今年由于疫情防控和复工复产需求，水利部调度三峡在3月份之前按照不少于7000立方米每秒下泄；3月1日以后，水利部调度三峡加大了泄量，达到了9000-10000立方米每秒，满足下游复工复产用水需求。

田以堂说，今年以来，三峡水库向长江中下游累计补水90多亿立方米，为疫情防控、复工复产提供了用水保障。他表示，下一步，根据疫情防控和复工复产需要，水利部将继续调度好三峡水库，全力以赴满足复工复产用水需求，保证发电、航运等用水需求。