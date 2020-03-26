水利部：主抓三方面工作 守住水旱灾害防御底线

人民网北京3月26日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，水利部水旱灾害防御司司长田以堂表示，由于特殊地理气候的原因，我国水旱灾害损失占全部自然灾害损失的70%左右。据预测，今年气候年景仍然偏差，极端天气事件可能多发。为应对这种情况，水利部门要守住水旱灾害防御的底线。

田以堂介绍，水利部为做好今年防汛工作，重点抓了三方面工作。一是要做好超标准洪水的防御工作。水利部要求所有大江大河和重要支流、有防洪任务的县级以上城市都要编制超标准洪水的防御预案，重点是保人民生命安全。

二是保障水库汛期安全，我国有98000多座水库，其中大中型水库有4000多座。大中型水库要在确保工程自身安全的同时，发挥防洪功能，提前预泄腾库、拦洪错峰，为下游的防洪安全提供保障。另外的94000多座小型水库，大多是上世纪六七十年代建设的，防御标准不高、库容较小，要保障自身安全，同时对下游影响范围之内的人员要做好预警，要做好人员转移预案，确保下游人员安全。

三是加强山洪灾害防御。我国受山洪灾害影响的区域有386万平方公里，涉及到近3亿人、2076个县，洪涝灾害人员伤亡中有70%都是由山洪灾害造成的。山洪灾害重点要做好山洪灾害的预警，做好网格化群防群治责任体系，一个村、一户，甚至一个人都不能漏。

田以堂说，今年水利部还将加强与工信部合作，依托三大运营商向社会公众、外来人员发送预警信息，努力实现监测预警信息全覆盖，改进有旅游人员或驴友收不到信息的情况，从而保证群众生命安全。