水利部谈南水北调工程：做到一个精准 狠抓三个环节

人民网北京3月26日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，水利部规划计划司司长石春先就南水北调后续工程相关情况进行了回应。

石春先表示，水利部会同有关省、直辖市成立了领导小组，制定了具体工作方案。目前，正在组织开展东线二期工程、中线引江补汉工程可行性研究报告的编制工作。

“由于南水北调工程线路长、范围广，涉及的地区比较多，疫情对前期工作产生了一些影响。”石春先说，为了解决这些问题，水利部采取针对性措施，可概括为一句话：做到一个精准，狠抓三个环节。

所谓“一个精准”，是要精准研究工程项目或者某一段工程所处风险的级别。狠抓“三个环节”，一是以问题为导向，利用视频开展调度会商，为前期工作排忧解难；二是督促设计单位创新工作方式，加快推进勘测设计进度；三是审查单位提前介入，加强技术指导。（实习生武雯婧）