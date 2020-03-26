热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

水利部谈南水北调工程：做到一个精准 狠抓三个环节

2020年03月26日16:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月26日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，水利部规划计划司司长石春先就南水北调后续工程相关情况进行了回应。

石春先表示，水利部会同有关省、直辖市成立了领导小组，制定了具体工作方案。目前，正在组织开展东线二期工程、中线引江补汉工程可行性研究报告的编制工作。

“由于南水北调工程线路长、范围广，涉及的地区比较多，疫情对前期工作产生了一些影响。”石春先说，为了解决这些问题，水利部采取针对性措施，可概括为一句话：做到一个精准，狠抓三个环节。

所谓“一个精准”，是要精准研究工程项目或者某一段工程所处风险的级别。狠抓“三个环节”，一是以问题为导向，利用视频开展调度会商，为前期工作排忧解难；二是督促设计单位创新工作方式，加快推进勘测设计进度；三是审查单位提前介入，加强技术指导。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn