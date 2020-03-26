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70.8%受访者最近注重提升免疫力

72.6%受访者会多吃果蔬，注重营养均衡

2020年03月26日08:48 来源：中国青年报

　　在疫情中，人们普遍意识到了提升自身免疫力的重要性，不仅包括身体免疫力，也包括心理方面的免疫力。拥有健康的身体和心理，在面对困难的时候才能够不焦虑、不慌张。

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2005名受访者进行的一项调查显示，55.1%的受访者感觉自己的身心免疫力很好，40.8%的受访者觉得一般。70.8%的受访者最近很注重提升免疫力。为了提升免疫力，受访者的主要做法包括：多吃果蔬、注重营养均衡（72.6%），保持运动、锻炼身体（66.6%），规律作息、不熬夜（59.4%）等。

　　70.8%受访者最近很注重提升免疫力

　　山西省晋城市某高中语文教师宋媛（化名）说，因为免疫力低，她的身体长期处于亚健康状态，容易生病，经常感到累，“天气冷容易着凉，再加上疫情的影响，更要注意身体了”。

　　调查中，55.1%的受访者感觉自己的身心免疫力很好，40.8%的受访者觉得一般，4.1%的受访者觉得不太好。

　　北京某互联网公司员工田笑笑（化名）最近在家办公，对于锻炼身体这件事，她一点儿都没有松懈，“免疫力强了才能扛得住疾病，所以我和家人都很注重提高身体抵抗力”。

　　调查显示，70.8%的受访者最近很注重提升免疫力，23.5%的受访者没怎么注重，5.6%的受访者表示不好说。

　　“大部分年轻人的免疫力都挺好的，只要不是长年累月地‘作’，一般不会有太大问题。但是现在很多年轻人经常熬夜，这很伤身体。”宋媛认为，免疫力跟睡眠的联系特别紧密，睡眠好了，整个人的状态就很好。“我最近特别注重睡眠，晚上11点之前就睡，早上六七点起床，作息很规律，身体状态比之前还好”。

　　提升免疫力，72.6%受访者会多吃果蔬、注重营养均衡

　　受访者做了哪些事情来提升免疫力？调查显示，排在前三的做法是：多吃果蔬、注重营养均衡（72.6%），保持运动、锻炼身体（66.6%），规律作息、不熬夜（59.4%）。此外，42.0%的受访者会增加优质蛋白的摄入，31.1%的受访者会尽量多晒太阳。

　　田笑笑说，这段时间，她每天在家吃饭，吃得更加卫生健康了。“我每天都自己做饭，注意荤素搭配、营养均衡，还会另外补充一些蛋白质和维生素。但吃得好了待着不动也不行，身体软绵绵的，没什么精神，所以还得运动”。

　　宋媛认为日常饮食不宜吃得过饱，“顿顿大鱼大肉其实并不好。一些人由于生病或其他原因，需要专门摄入一些营养物质。但对于一般人来说，吃得少点比吃得多要好”。

　　最近每天下午，田笑笑会和家人一起锻炼半个小时，天气好的时候还会在阳光充足的房间里晒晒太阳。“刚开始时，我们只是做做操，活动活动筋骨，后来增加了一些有氧运动。前两天我公公远程教了我们一套拳法，我们开始打拳了”。

　　宋媛认为，面对疫情，保持心理健康也很重要。心情不好的时候，需要找到一个情感宣泄口，不能一个人憋着，“我会跟闺蜜聊聊天，她会向我推荐电影，我会推荐她看微博上心理学大V的帖子，两个人聊着聊着就好些了，互相给对方正能量”。

　　面对疫情，44.5%的受访者认为应该保持情绪稳定，不焦虑不忧虑，38.4%的受访者觉得可以做一些愉悦的事，调整心理状态。

　　“我大学时的国学院老师在家开了直播，在直播中会跟好久不见的学生们闲聊。我们散落在全国各地甚至世界各地的同门们，会一起听他讲课。”宋媛说，这位老师讲的内容涉及文学、儒学，还联系到当下，时不时让她有醍醐灌顶的感觉，“我们就像读研的时候一样，听了他的课，还会一起讨论，非常解压”。

　　宋媛还告诉记者，她所在学校开通网课后，她开始给学生们讲课，“想到家长们可能也在听我讲课，我会很紧张，但也更专注。注意力被转移，就不会去想不开心的事了”。

　　中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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