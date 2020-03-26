2万余名医务人员从湖北顺利撤回

24日，148名福建省支援湖北医疗队队员搭乘厦航包机返回福州

新华社电 根据统一安排，支援湖北医疗队已通过各种交通方式陆续分批有序撤回。截至24日24时，已有194支医疗队、21046名医务人员从湖北撤回，其中，已有141支医疗队、14649人从武汉撤回，目前仍有139支医疗队、16558人坚守在武汉救治一线。

国家卫生健康委员会医政医管局监察专员焦雅辉25日介绍，在有关部门通力合作保障下，各援助湖北医疗队平稳有序顺利回撤，取得了阶段性成果。

3月17日，作为首支撤离武汉的医疗队，陕西国家紧急医学救援队的43名队员们，清晨5点就已收拾好行囊整装待发。他们乘坐来时的车辆，原路返回陕西。志愿者、驻地工作人员与他们一一拥抱告别。上车后，不少医疗队员忍不住流下了热泪。

当天，41支国家医疗队3675人踏上返程。这批医务人员在湖北武汉期间共支援当地14所方舱医院、7所定点医院。

焦雅辉介绍，自3月17日开始，各援助湖北医疗队陆续撤离，每天撤离人员在1000至3000多人不等，主要是根据各医疗队完成支援情况安排，也按照救治任务的轻重缓急顺序进行。

白衣战士，踏胜返乡。如何有序、安全、顺利保障白衣天使们撤离？

国家发改委经济运行调节局副局长刘明介绍，在确保疫情防治到位的情况下，为医疗队服务的2万名志愿者提供防护物资，返乡途中过路费等全免。部分医疗队离鄂离汉选择乘坐高铁，国铁集团公司客运部按乘坐率50%安排医疗队员免费乘车，上车后，提供免费餐饮。

此外，为了让医护人员轻松返程，顺丰、京东、邮政三家快递公司，免费为医疗队提供服务。湖北顺丰速运有限公司总经理潘韦介绍，湖北全省顺丰各营业网点自3月14日起，正式在全省范围内启动支援湖北医疗队返程行李免费寄递服务，截至23日，顺丰为来自全国29个省份的医疗队提供免费返程行李寄递服务，共完成行李寄递78000件，重量929.4吨，共减免运费668.6万元。

交通运输部运输服务司二级巡视员许宝利介绍，过去8天里，公路方面出动运力731车次、货运110车次、包机132架次，涉及11家航空公司，20家道路运输企业。工信部原材料工业司副司长陈恺民介绍，工信部门提前加强湖北主要交通枢纽的通信保障，对网络预检预修，保障了网络运行平稳。

警灯闪烁，警笛长鸣；铁骑开道，全程护卫。感人的欢送迎接场景，广大医务人员和无数网友记忆尤深。

焦雅辉说，许多群众自发送行感谢白衣天使的场面，也让不少医疗队员热泪盈眶。焦雅辉介绍，伴随着病区集中合并，还会有大量医务人员撤下来陆续返回。“预计月底前，还会出现各支援医疗队返回的一个高峰。”

国务院办公厅督查室一级巡视员刘忠介绍，国家医疗救治专家组以及高水平的重症救治团队将继续坚守在重症定点收治医院，直到患者的救治任务特别是重症患者的医疗救治任务全部完成。