工信部：截至3月24日全国中小企业复工率已达71.7%

人民网北京3月25日电 （许晓华）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，目前中小企业复工率稳步提升，根据工信部对使用云平台的中小企业监测显示，3月24日，全国中小企业的复工率已经达到了71.7%，比2月23日提高了42.1个百分点。工信部在指导地方为中小企业的复工复产提供服务过程中，具体工作主要体现在四个方面。

一是出台政策。⑴工信部出台政策，指导各地积极稳妥推动中小企业复工复产。⑵推动国务院有关部门出台阶段性降低小规模纳税人增值税率和免征中小微企业社保费、中小微企业临时性延期还本付息、增加优惠利率贷款等系列政策。同时，印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》，推动以数字化、网络化、智能化赋能中小企业，助力复工复产。

二是细化服务。指导各地中小企业主管部门强化银企对接，加快推动金融支持中小微企业复工复产的政策落地，同时启动了“企业微课”，加强中小企业线上培训。根据统计，目前已上线课程超过了370多门，总访问量达830多万人次。“企业微课”在疫情期间推出，定位是“三送”：送政策、送管理、送技术，为广大中小企业提供免费的公益服务。

三是点面结合。优先支持汽车、电子等产业链长、带动力强的行业企业复工复产，按重点产业、重点领域的优先次序，梳理形成了50家大型龙头企业和7000余家核心配套中小企业的名单，加强协调、精准服务，推动各省上下联动、大中小企业协同复工。

四是推动落实。⑴加强政策的宣讲。⑵通过视频会、企业访谈、调查问卷等形式，了解企业复工复产过程中面临的问题。⑶推动相关问题的落地和解决。