工信部：今年前两月全国移动互联网流量达235亿GB 同比增长44.2%

人民网北京3月25日电 （许心怡）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示，疫情期间，各类信息通信服务得到了广泛的应用，积极支撑复工复产复学，社会各界对通信服务的使用量明显增长。据工信部统计，今年1至2月，全国移动互联网的累计流量达到了235亿GB，同比增长了44.2%。2月份当月户均移动互联网接入流量达到8.88个GB，同比增长了45.5%，也达到了近12月以来的最高点。

韩夏指出，近期运营商在发布业绩的时候，发现手机用户数出现了数量减少的现象，经过向三家运营商了解，初步分析可能有两个方面的原因。

一是受疫情因素的影响，2月份电信企业有很多的实体渠道没有办法正常营业，虽然开通了线上的服务，但是很多用户还习惯去实体营业厅办理一些新开户等业务，因此新发展用户的速度有所放缓。还有就是部分的存量用户因为不能复工复产，社会经济活动需求减少了，有一些临时卡进行了销号处理，注销了临时号码。

二是随着携号转网在全国的实施和提速降费的深入推进，部分原来有双卡的用户，不再需要单独的流量卡了，这部分流量卡用户注销了号码。相信随着经济社会活动逐渐恢复，移动通信的用户数未来可能还出现增长，根据中国电信最新的数据显示，3月1日到3月22日中国电信移动用户数日均新增24.5万，比2月份的日均新增用户数量增长了114%。”