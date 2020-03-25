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工信部：企业可通过小程序自测 了解自身的规模类型

2020年03月25日16:26 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月25日电 （王国菁）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，企业可通过小程序进行自测，从而了解自身的规模类型，匹配相应政策。

秦志辉称，在调研过程中发现，企业存在对已出台的政策不知晓、难落地等问题。针对疫情期间出台的政策，工信部着力从以下四方面推动相关政策落地。一是充分发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组协调机制的作用，督促地方和部门落实已出台的政策。

二是专门印发通知，指导地方推动金融政策的落地落实，着力解决“专精特新”等优质中小企业的融资难问题。

三是在网上开展政策落实情况问卷调查，重点了解国家层面出台的各项政策的落实情况。

四是专门开发并上线了“中小企业规模类型自测”小程序，因中小企业量大面广占99%以上，且类型多。如何判断自己属于哪一类、处在哪一个阶段，企业可通过这一小程序进行自测，从而了解自身规模类型，并匹配相应政策。

(责编：刘卿、李栋)


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