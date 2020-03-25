工信部:疫情期间"专精特新"中小企业表现出更强的抗风险能力

人民网北京3月25日电 （王国菁）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，在疫情期间“专精特新”中小企业确实表现出了更强的抗风险能力。统计数据充分说明，引导中小企业走“专精特新”的发展道路是增强核心竞争力，从而实现高质量发展的重要举措。

秦志辉介绍，湖南、四川等地“专精特新”中小企业的复工率已达到98%以上，专精特新“小巨人”企业基本是百分之百复工。为促进中小企业“专精特新”发展，工信部的重点工作可概括为“四个一”。

一是抓紧优质企业梯度培育的主线。工信部持续加大培育力度，推动形成省级“专精特新”中小企业，专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军等优势企业梯度培育的格局。

二是培育一大批企业主体。推动各地培育两万多家省级“专精特新”中小企业，工信部培育公告第一批248家专精特新“小巨人”企业，从而示范引领中小企业走“专精特新”发展道路。

三是打造一个企业的动态库。工信部推动建立专精特新“小巨人”企业动态库，为企业入库培育、搭建资源对接平台奠定基础。

四是强化一系列服务支撑。例如，开展专题培训、提供融资专项服务，在每年一届的中博会期间专设展区，实施信息化和知识产权两个推进工程，从而赋能“专精特新”中小企业的发展。