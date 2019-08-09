眼底黄斑病变可致盲 护眼试试两茶一汤

医学指导/广州中医药大学第一附属医院眼科黄仲委教授

不少老年人视力下降，做眼科检查发现黄斑变性，听说这是一种可以致盲的眼病，便忧心忡忡：这种病到底怎么回事，日常该如何调养才能保护眼睛？查出老年性黄斑变性又该如何应对？

黄斑病变严重可致盲

据广州中医药大学第一附属医院眼科教授黄仲委介绍，老年性黄斑变性是眼睛黄斑区结构衰老性退变的眼底病。之所以会出现视力下降，是因为黄斑是眼底视网膜视觉功能最重要的区域，它掌控着眼睛的光觉、色觉、形觉。一旦眼底黄斑出现病变，除了有不同程度的视力下降外，还可能出现视物变形、色觉异常等症状。这种眼病主要与黄斑区长期慢性光损伤，脉络膜血管硬化，视网膜色素上皮细胞老化有关，患者往往有高血脂、高血压、吸烟、酗酒等病史。

“黄斑变性的凶险，在于它是重要致盲眼病。”黄仲委说，这种眼病多为双眼先后发病，发病率随年龄增长而增高，70岁以上人群的患病率可高达41%~44%，所以，早预防、早发现、早干预尤为重要。

老年性黄斑变性分干湿两型

老年性黄斑变性按病程发展分为湿性和干性两型。湿性型是以眼底黄斑区有新生血管、出血和渗出为主要特征，干性型以黄斑区萎缩性改变为特征。一般而言，湿性型发展迅速，干性型发展缓慢。无论中西医，早期治疗是关键。但目前中西医都无法根治老年性黄斑变性，唯有优势互补更切实。

老年性黄斑变性多数属于湿性型，西医治疗重点在于针对黄斑区局部，对新生血管、出血、水肿采取激光、玻璃体腔药物注射、光动力疗法、手术等。干性黄斑变性属萎缩性改变，病程发展缓慢，而上述针对湿性型的治疗对干性黄斑变性是无效的。激光、眼内注射乃至手术对黄斑病变的治疗是“双刃剑”，既不可能达到完全治愈的效果，更要警惕对眼底组织结构造成不同程度的损害，黄仲委建议要权衡再三才使用。而从中医的角度来看，他指出，老年性黄斑变性早期多为虚症，治疗以健脾益气为主，兼以补益肝肾。湿性型中晚期则以实证表现为主，虚实兼杂，眼底出现脉络膜新生血管及出血，多为肝郁气滞，治疗应在扶正的基础上，兼以疏肝理气、清热化痰、行气通络或活血化瘀。

护眼 宜适当喝两茶一汤

黄仲委解释说，中医理论认为目为肝窍，肝气郁结、情绪郁闷对老年性黄斑变性病情发展有影响，因此患者一定要保持乐观、避免焦虑。饮食治疗配合很重要。要多吃各种色彩鲜艳、新鲜的蔬果，如菠菜、芥蓝、玉米、红萝卜、西红柿、南瓜、甜椒、蓝莓、猕猴桃等，不吃肥肉，多吃鱼类。另外，老年性黄斑变性患者要适当多喝水。有高血压、高血脂者要积极治疗，不抽烟，不酗酒。看电视、电脑、手机屏幕光线要柔和，时间不要过长。出外避免接触强烈光线，最好戴太阳镜。

杞菊茶：枸杞子10克、菊花5克，口淡舌质淡加普洱，口干苦加绿茶泡茶，每天一次，可多次续水。此茶适合眼干、视疲劳、黄斑变性早期人群常喝。老年性黄斑变性早期多表现为气虚或阴虚，则可适当选用西洋参、枸杞子、菊花等泡茶喝，对视网膜黄斑有保护作用。

灵芝茶：灵芝3~5克、西洋参5克、三七片3克，加普洱或绿茶泡茶，每天一次，可多次续水。此茶可辅助用于治疗眼底出血、黄斑变性新生血管出血、水肿。

六一汤：马铃薯一只、玉米一只、胡萝卜1根、西红柿1只、五指毛桃30克、猪瘦肉（或去皮鸡肉）100克，洗净加适量水煲汤。每周煲此汤一次，喝汤吃肉菜，老少咸宜。