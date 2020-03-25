今起从北京入境人员均须做核酸检测

昨天下午，第六十场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市人民政府副秘书长陈蓓解释了入境进京人员全部进行核酸检测和集中隔离观察14天两项措施。陈蓓提示，所有人员均须先到集中隔离观察点进行核酸检测。对于70周岁及以上的老年人、14周岁及以下的未成年人、孕产妇、患有基础性疾病等原因不适宜集中隔离观察的人员，也须先到集中观察点进行核酸检测后再转送居家观察。

昨天上午，北京正式发布两项新的管控措施：在当前实施的目的地为北京的境外进京人员集中隔离措施基础上，从3月25日零时起，所有从北京口岸入境人员不分目的地，全部就地集中隔离观察，全部做核酸检测；14日内从其他口岸入境进京人员，全部集中隔离观察，全部做核酸检测。隔离观察费用自理，检测费用按照是否参加基本医疗保险或购买商业保险等有关规定执行。

陈蓓说，当前，境外疫情快速扩散蔓延带来的输入性风险愈发严峻，防范境外疫情输入的任务十分艰巨，是当前首都疫情防控的重中之重。近期以来，北京出台一系列防控举措，目的就是要把防控网络织得更密更严，最大限度堵塞风险漏洞，确保首都安全。

对于昨天上午发布的两个新举措，陈蓓提示，所有人员均须先到集中隔离观察点进行核酸检测。对于70周岁及以上的老年人、14周岁及以下的未成年人、孕产妇、患有基础性疾病等原因不适宜集中隔离观察的人员，也须先到集中观察点进行核酸检测后再转送居家观察。

另外，对14日内从其他口岸入境人员，乘坐飞机或火车进京的，到达场站后，须及时前往现场设立的集合点，配合做好接转工作；采取公路方式进京的，到达进京检查站后，须如实报告个人信息，配合做好接转工作。对隐瞒出境史、故意逃避集中观察的将予以曝光，并依法严肃处理。（记者 蒋若静 武文娟）

发布

昨日0时至12时本市新增境外输入病例4例

3月24日0时至12时，本市新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例4例，其中英国2例，美国、西班牙各1例。截至3月24日12时，累计报告境外输入确诊病例142例，治愈出院病例9例。

3月24日0时至12时，无新增报告本地确诊病例。截至3月24日12时，累计报告本地确诊病例416例，治愈出院病例392例，治愈出院率94.2%。

3月23日，本市新增报告境外输入新冠肺炎病例31例，新增报告境外输入关联病例1例。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，确诊病例来源较集中，其中西班牙14例，占44%，英国12例，占38%，美国2例，墨西哥1例，挪威1例，希腊1例，境外输入关联病例1例。首次出现来自墨西哥、挪威、希腊的输入性病例；共涉及12个航班，国航CA908有11例，国航CA856有5例，阿联酋航空EK306有4例，国航CA846有3例，国航CA864有1例，国航CA938有1例，国泰航空CX857有1例，南航CZ304有1例，日本航空JL021有1例，泰航TG614有1例，新加坡航空SQ802有1例，韩亚航空OZ333有1例；从职业分布看，在外留学生15例，家务及待业9例，职员3例，儿童2例，农民2例，个体户1例。

文/本报记者 蒋若静 武文娟

案例

本市首次报告1例境外输入关联病例

在发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了本市首次报告的1例境外输入关联病例相关情况。刘某某，男，42岁，北京籍，现住海淀区苏州街3号大河庄苑。患者于3月10日出现疲劳、发热等症状，服药后体温恢复正常。14日听说小区内出现病例后就诊于海淀医院发热门诊，取药后回家治疗。17日再次出现发热，服用泰诺和止咳药，20日晚再次就诊于海淀医院发热门诊，采集2件咽拭子检测。21日反馈结果为新型冠状病毒核酸阳性，综合CT影像和血液检查及抗体检测，23日诊断为确诊病例，送定点医院治疗，临床分型为轻型。

患者的家庭密切接触者一人，为其妻子，目前无相关症状，有关检测无阳性指标。患者发病前两周无武汉、湖北、其他有病例持续传播地区及境外旅行史或居住史。患者楼下邻居李某3月5日由英国抵京，居家隔离观察期间有小区内活动和永辉超市购物活动，7日走楼梯到小区办理出入证，9日发病，11日走楼梯步行至海淀医院就诊，12日诊断为新冠肺炎确诊病例。流行病学调查发现，刘某某与李某两人近期均有走楼梯的情况，刘某某可能接触了李某3月11日之前所污染的楼梯环境致病。疾控部门和社区已对李某和刘某某的生活环境先后采取了消毒措施。

重点

交通：清明节后工作日道路交通拥堵将基本恢复常态

在昨天下午的发布会上，北京市交通委副主任、新闻发言人容军介绍，随着3月份复工复产的比例逐周回升，近期交通出行逐步回暖。预计随着本市积极有序推进复工复产，3月底道路交通指数将恢复到常态工作日的85%左右，清明节后工作日高峰期道路交通拥堵将基本恢复至常态工作日水平。

容军表示，考虑到目前境外疫情输入性风险依然较高，为避免通勤过程中的人员聚焦，本市仍未恢复机动车尾号限行，道路网运行压力持续加大是必然的。市交通委建议各社会单位应继续按照市政府关于人员密集的企业员工到岗率不超过50%的要求，把弹性工作制、居家办公、AB角轮班、错峰上下班等灵活办公形式落实落细。

容军还透露，近期轨道交通日均客运量增长较快，3月23日，全市轨道交通客运量311.11万人次，环比增加了165.86%，但同比去年同期减少74.88%，仅恢复至常态值的25%。昨日全路网最大断面满载率为43% 。

从3月6日开始，在每个工作日的6:30至9:30早高峰时段，地铁5号线天通苑站、昌平线沙河站两座车站组织开展地铁预约进站试点。乘客通过关注“北京地铁预约出行”微信公众号，或选择使用北京交通、北京地铁、亿通行等APP进行预约。预约成功后，凭二维码在预约时段以及前后10分钟范围内通过预约通道快速进站。

试点两周以来，在一定程度上缓解了进站的聚集问题。预计5号线的天通苑北站、6号线的草房站、8号线和13号线的霍营站、昌平线沙河高教园站将纳入到下一批预约进站试点。

边检：禁止4名涉嫌违反疫情防控政策的外国人入境

北京边检总站副总站长吉利霞在昨日发布会上透露，自3月11日世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为“全球大流行”以来，北京口岸入境人员7.5万人次，日均6000余人，主要为中国内地居民，占总入境人数的九成多。日前五部委联合发布公告，自3月23日零时起，所有目的地为北京的国际航班从指定的第一入境点入境，来自港澳台的航班仍从北京口岸入境。

近日，北京海关配合查处了一批拒不执行疫情防控规定的违法人员。根据3月3日北京市疫情防控规定，以北京为目的地的人员均需居家或集中隔离14天，自3月16日起，该规定调整为所有入境进京人员全部集中隔离观察。北京边检发挥大数据分析排查优势，发现确有人涉嫌违反北京市疫情防控政策隔离规定，甚至有人往返疫情严重国家地区从事海外“代购”活动，北京边检将排查信息实时推送有关部门掌握。

吉利霞表示，在口岸入出境查验工作中，遇有中国内地居民在规定的隔离期内拟出境的，根据有关部门作出的不准出境决定，边检机关依法不准其出境。遇有来华外国人出境后在规定的隔离期内拟再次入境的，北京边检依据《中华人民共和国出境入境管理法》第二十五条规定，依法对其作出不准入境、退运出境处理。近日，北京边检已对4名涉嫌违反北京市疫情防控政策规定的外国人作了不准入境处理。

本组文/本报记者 蒋若静 武文娟