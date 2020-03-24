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国家卫健委：零星散发和境外输入病例传播风险仍存在

2020年03月24日15:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月24日电 （记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，零星散发病例和境外输入病例引起的传播风险依然存在，防控工作不可掉以轻心。

数据显示，3月23日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例78例；新增死亡病例7例，全部为湖北病例，新增疑似病例35例。当日新增治愈出院病例456例，解除医学观察的密切接触者769人，重症病例减少176例。

对于3月23日新增的78个确诊病例，米锋表示，其中北京、上海、湖北、广东确诊各1例，境外输入74例。境外输入的74例中，北京31例，广东14例，上海9例，福建5例，天津4例，江苏3例，浙江2例，四川2例，山西、辽宁、山东和重庆各1例。

米锋表示，根据世卫组织最新通报，全球确诊病例已突破30万例。零星散发病例和境外输入病例引起的传播风险依然存在，防控工作仍不可掉以轻心。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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