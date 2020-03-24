保餐桌有饭菜 湖南农业“智库”忙春耕

阳春三月，春耕好时分。今年的春耕，被一场“不合时宜”的疫情打乱了备耕节奏。不过，春耕是一场只能赢不能输的战斗。

春耕以来，受疫情影响，不能下地的情况下，湖南农业专家和科技特派员频现“云端”。现下疫情稳定，按捺不住寂寞的他们，又第一时间下“云端”，将科技服务“线下”送达县市区春耕备耕中，为稳定农业基本盘，提供科技智库。

“播撒”新技术 助力66县市300万亩早稻专业化集中育秧

2月29日，湖南农业大学农学院师生微信群里的两段视频，引发了一轮“小热潮”。

原来，湖南省农业农村厅启动早稻集中育秧实施方案，拟在66个早稻生产重点县市区，实施300万亩早稻专业化集中育秧。“双季稻占全省粮食面积近50%，稳面积关键在于稳早稻，稳早稻关键在于育秧。现在，任务明确了，我们责任更重了。我们必须克服困难，从‘云端’下‘地头’。”农学院院长唐文帮说。

为此，学院特别录制了两段“激情”视频，动员师生深度参与、扎实帮扶。不想，视频发出仅4小时，就收到近百人的请战申请。

惊蛰，春耕开始的日子，一场“驰援保春耕行前动员”在湖南农业大学举行。两天后，80名专家带领调研指导组，迅速进驻全省66个县市区，启动为期一个月的“早稻专业化集中育秧及粮食生产指导调研”，致力将政策、信息、技术、服务送达农户。

“我们主要是普及早稻种植新技术，解决劳动力短缺不能育秧、技术缺乏不会育秧、天气太冷不想育秧、成本太高不愿育秧等现实问题，提高农民双季稻生产的积极性。此外，还会通过专业化服务组织、育插秧专业户、种粮大户、合作社、家庭农场等新型主体和本地育秧能手，开展早稻集中育秧，稳定早稻生产面积。”唐文帮说。

据悉，“密室催芽”和“集中育秧”是此次普及早稻种植的新技术，通过流水化作业工厂造秧，出秧量可达传统育秧10倍以上。此外，专家还“播撒”了与工厂化集中育秧相衔接的机抛秧技术，推广一亩机抛秧可净增150—200元收益。

走“四方”：让大家有“饭”吃 还能有“菜”吃

除保粮食产量，蔬菜产量也是专家关注的重头戏。目前，湖南省正处于瓜类蔬菜育苗、茄果类蔬菜定植和大棚蔬菜田间管理的关键时节，早春蔬菜生产及田间管理迫在眉睫。

“我今天带来的是早熟品种兴蔬皱皮辣，适宜20—25摄氏度生长，在近期要注意保暖，可采取覆膜等方式应对倒春寒。”13日，中国工程院院士邹学校团队，来到长沙望城区设施蔬菜示范园。“蔬菜季节性很强，错过一季，菜农就少了一茬收成，而且早春大棚蔬菜占收入的60%以上。”邹学校解释。

受疫情影响，蔬菜务工人员不能及时到位，导致田间管理难度和强度都加大，也会“连锁反应”影响后期蔬菜产量和市场价格。湖南农业大学刘明月和黄科教授，主动到湖南省邵阳、怀化一带，实地指导菜农大棚蔬菜育苗和田间管理。他们还特拟了蔬菜种植技术指导意见，指导种植户利用空闲地、倒茬设施用地、果园行间等，种植鸡毛菜、油菜、小青菜等速生叶菜，既补市场空缺，又可增加农民收入，一举两得。

湖南省水果专家组组长、湖南农业大学教授邓子牛，在湖南永兴和宜章县走访中，则发现了受疫情影响，不少果园出现病虫害基数偏大这一普遍存在的“尴尬”。不过，“亡羊补牢还不晚”，专家为果农传授后期管理补救技能，并传授了“留树保鲜”等重点技术，延迟果树采收期，延长鲜果销售期，也减轻了采摘、运输、贮藏等压力。（本报记者 俞慧友 通讯员 庹 炼）