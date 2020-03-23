国家卫健委：“零新增”不等于零风险 疫情防控任务依然艰巨繁重

人民网北京3月23日电 （许晓华）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，1月23日至今，武汉关闭离汉通道已经满2个月，经过艰苦努力，湖北和武汉已经连续5天没有新增确诊病例和疑似病例，现有确诊病例数持续下降。但也必须认识到，“零新增”不等于零风险，仍然存在出现散发甚至聚集性病例的可能和隐患，疫情防控任务依然艰巨繁重。

3月22日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例39例；新增死亡病例9例，全部为湖北病例；新增疑似病例47例。当日新增治愈出院病例459例，解除医学观察的密切接触者661人，重症病例减少96例。

截至3月22日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例5120例，其中重症病例1749例；累计治愈出院病例72703例，累计死亡病例3270例，累计报告确诊病例81093例，现有疑似病例136例。累计追踪到密切接触者688993人，尚在医学观察的密切接触者10701人。

湖北无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。新增治愈出院病例447例，其中武汉434例；新增死亡病例9例，全部为武汉病例；现有确诊病例4768例，其中武汉4700例；这里面重症病例1714例，其中武汉1699例。累计治愈出院病例59879例，其中武汉42788例；累计死亡病例3153例，其中武汉2517例；累计确诊病例67800例，其中武汉50005例。

3月22日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例39例，其中北京10例，上海10例，福建6例，广东6例，山东2例，甘肃2例，浙江、河南和重庆各1例。截至3月22日24时，累计报告境外输入确诊病例353例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例507例，其中香港特别行政区317例，澳门特别行政区21例，台湾地区169例。

1月23日至今，武汉关闭离汉通道已经满2个月，经过艰苦努力，湖北和武汉已经连续5天没有新增确诊病例和疑似病例，现有确诊病例数持续下降。但也必须认识到，“零新增”不等于零风险，仍然存在出现散发甚至聚集性病例的可能和隐患，疫情防控任务依然艰巨繁重。

随着全球病例的不断增加，很多国家要求个人留在家中进行自我隔离。中方将继续加强疫情防控国际合作。